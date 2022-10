Cripto millonario vive de forma modesta

Bitcoin posee una gran cantidad de características que lo hacen lo suficientemente atractivo como para dejarlo pasar y no invertir, ha llegado a ser comparado con el oro, pero su origen ha dado paso a grandes disyuntivas entre inversionistas y millonarios. Aprender Más información

El mercado cripto suele ser selectivo

Posiblemente los que invierten en Bitcoin y las demás criptomonedas suelen ubicarse en las edades más jóvenes, puesto que las personas mayores suelen evaluar con mayor detenimiento los pros y contras que pueden tener este tipo de activos digitales.

Quizás la causa principal es que existe un nivel de escepticismo mayor que el de los jóvenes que asumen con menos prejuicios este tipo de herramientas financieras digitales.

Cálculos y análisis estadísticos asumen que cada 8 de 10 jóvenes o considerados milenios toman la decisión de invertir en criptomonedas, tanto así es la relevancia de la edad en cuanto a las inversiones criptográficas que según una encuesta del CNBC Millionaire Survey indica que de las personas que han nacido entre los años 1980 y 1993 y que hoy son millonarios poseen inversiones en cripto activos.

La renovación de inversiones en monedas digitales se espera puedan duplicarse para este final de año, cuando quizás Bitcoin y el mercado financiero digital en general haya alcanzado una nueva fase.

A pesar de la inflación amenazante que ataca al mercado financiero digital, no cabe duda que estamos frente a una fase bajista que constituye uno de los ciclos normales de las criptomonedas, que el entorno económico ha causado efectos no hay duda, pero, las etapas por las que atraviesan los activos digitales suele ser una fase cíclica.

Existen muchos factores a considerar que demuestran que aun en fases criticas las criptomonedas han dejado ganancias a muchos y es allí en donde se puede indicar que las personas que siguen el mercado estudian el momento idóneo para hacer las entradas pertinentes si se trata de hacer trading para poder sacar el mayor provecho al mercado.

La diferencia de edad entre los inversores pudiera hacer referencia directa a que mientras aumenta la edad disminuye el interés sobre este tipo de activos, en consecuencia que al llegar a una edad se espera una tranquilidad financiera.

Los jóvenes y las criptomonedas

Los jóvenes de hoy día suelen ser curiosos y fanáticos de la tecnología y ambos aspectos son los que impulsan la posibilidad de invertir en cripto activos.

Además de que este tipo de mercado suele ser accesible para cualquiera, desde adolescentes hasta personas mayores, una posibilidad que se ve sesgada en el mercado financiero tradicional.

Los instrumentos financieros que ofrece el mercado digital suelen ser lo suficientemente llamativos como para aumentar las expectativas en cuanto a ganancias jugosas, además el hecho de que el mercado financiero tradicional no los considere con el perfil de inversionistas de la bolsa de valores hace que se aferren a las oportunidades cripto.

La democratización de las finanzas que ofrece Bitcoin y las criptomonedas en general ha abierto las puertas a los jóvenes que desean desde un punto clave de sus vidas comenzar a ahorrar para disfrutar de una libertad financiera a una edad mucho menor a la que estamos acostumbrados a ver en la sociedad actual.

Un cripto millonario modesto

No cabe duda que las cantidades multimillonarias que ha movido el mercado financiero digital siguen sorprendiendo al mundo.

Quizás este 2022 no ha sido la mejor etapa para que esto suceda, por las constantes caídas que ha atravesado el mercado, lo que no aleja a los inversionistas que creen fielmente en el concepto que estos activos digitales ofrecen al mundo.

Tal es el caso del fundador de FTX, uno de los Exchanges del mundo criptográfico que ha sorprendido a más de uno, su nombre es Sam Bankman-Fried, posicionado con una fortuna que alcanza los 21 mil millones de dólares y que suele llevar una vida bastante tranquila y conservadora en cuanto a lujos.

Es un joven millonario que alcanzo su fortuna con las inversiones criptográficas y que hasta la fecha asume no quiere adquirir un yate para presumir y se transporta en un vehiculo Toyota Corolla.

Asume que su presupuesto mensual podría estar entre los 8.000 o máximo 9.000 dólares por mes, y que con este presupuesto es capaz de darse sus gustos sin necesidad de malgastar.

Su principal objetivo es mantener un porcentaje cercano al 1% de sus ingresos para llevar una vida cómoda y sin limitaciones, lo que le permite realizar donaciones y contribuciones a causas nobles que para el son más importantes que los lujos y el despilfarro.

Este tipo de jóvenes son los que impulsan el mercado logrando no solo transformar la forma de utilizar su riqueza sino las causas sociales que para su forma de pensar suelen llenar más al ser humano que estar rodeado en dinero y apariencias. Ingresa a Bitcoin-Prime trading system para más datos interesantes.