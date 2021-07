Crisis provoca hundimiento en precios de los Inmuebles en Venezuela

Crisis provoca hundimiento de los precios de los Inmuebles en Venezuela.

En medio de una gran crisis económica, liderada por una dolarización no oficial, las ventas en el sector inmobiliario venezolano se mantienen sumidas en una recesión desde hace al menos 6 años. Sin embargo, parece que durante la pandemia el mercado tuvo un leve crecimiento.

En Venezuela, la migración masiva dejó un país con menos habitantes y cada vez más propiedades vacías, lo que desplomó el valor en cada metro cuadrado. Según las cifras de la Organización de Naciones Unidas, actualmente unos 4.6 millones de venezolanos se encuentran en calidad de migrantes pero otras fuentes indican que la cantidad supera los 6 millones.

Un gran porcentaje, vendieron todos sus bienes en el país de origen porque no planean regresar, otros han ido vendiendo lo que tienen en el país y sino pueden lo alquilan para que no parezca en abandono.

De acuerdo a la Cámara Inmobiliaria se estipula que en las principales ciudades del país se pueden adquirir apartamentos en zonas residenciales de clase media-baja entre US$ 7.000 y US$ 20.000.

Inmuebles turísticos en el sótano.

Sectores turísticos como la Isla Margarita y Puerto La Cruz en pleno Mar Caribe, tampoco escapan de esta realidad, pues un apartamento de dos habitaciones, piscina y jardín cuesta unos US$ 21.000, lo que representa un costo menor que comprar un automóvil en Estados Unidos.

A la caída del poder adquisitivo de los venezolanos, fallas en servicios, la inexistencia de créditos bancarios y el éxodo, además se suma el latente fantasma de la expropiación. Un gran riesgo que no muchos inversores están dispuestos a correr.

Un recorrido por el mercado inmobiliario virtual, donde ya se pueden ver precios en dólares sin problemas, hasta hace poco era penalizado, se pudieron ver cientos de miles de inmuebles en oferta en la principales ciudades del país a un precio muy bajo, pero aun así es difícil venderlo por lo que muchos optan por alquilarlos para sacar un rédito mientras esperan mejores tiempos.

Otros buscan rematarlos por lo que les den, dice un agente inmobiliario que asume la situación y acepta el precio que el vendedor indica para que la operación salga «rápido».

Otra opción que han indicado los agentes inmobiliarios consultados es la del financiamiento entre partes, en este caso ya que la moneda de la transacción es el dólar americano, tanto el vendedor cómo el comprador pactan un plan de pagos en un monto de venta consensuado de tal manera que ambos estén a gusto, ya que el vendedor recibirá al final una moneda dura y podrá estar más tranquilo ya que obtiene un mejor precio por su activo.

