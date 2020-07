Cristian Rodríguez de ACEP: Mérida no escapa del caos eléctrico

El estado Mérida, al igual que el resto de la zona andina y otras regiones del país, está presentando un gran declive de los servicios básicos, principalmente del suministro eléctrico, así lo señaló Cristian Rodríguez, responsable político juvenil nacional de la organización política Acción Ciudadana En Positivo (ACEP).

El vocero del partido de los ciudadanos en el estado Mérida, indicó que no se justifican las constantes fallas en el servicio eléctrico teniendo a la Central Hidroeléctrica Fabricio Ojeda al suroccidente del estado Barinas, que debería estar contribuyendo a la generación eléctrica del país.

A través de una publicación en sus redes sociales, Corpomérida manifestó que dicha central hidroeléctrica quedó fuera de servicio, afectando la demanda energética en la zona occidental de Venezuela. Es evidente que los ciudadanos pasan largas horas sin servicio eléctrico.

“Desde ACEP, solicitamos a Corpoelec que establezca un horario de racionamiento eléctrico para nuestro estado Mérida, de tal manera que los ciudadanos podamos tomar las previsiones. Esta semana es de cuarentena radical y vamos a estar prácticamente en nuestras casas cumpliendo con nuestra responsabilidad social”.

Para finalizar, Rodríguez señaló que es responsabilidad del gobierno nacional y de Corpoelec garantizar el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) sin contratiempos.

