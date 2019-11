Cristiano Brown (UPYD): “Solo desde el centro político se puede desbloquear España

Madrid, 8 de noviembre de 2019. El líder de Unión Progreso y Democracia, Cristiano Brown, y la eurodiputada de UPYD, Maite Pagazaurtundúa, van a acompañar este viernes a Ciudadanos en el cierre de campaña en Barcelona para “demostrar a los españoles que las fuerzas constitucionalistas de centro sí sabemos llegar a acuerdos en favor del bien común”.

Brown ha insistido en este cierre de campaña que la estabilidad política y económica de España se consigue desde el centro. “Dividir a España en dos bloques, uno formado por PP y VOX y otro por PSOE y Unidas Podemos, solo sirve para enfrentar a la sociedad y no para buscar grandes consensos”. En la misma línea ha afirmado “que el desbloqueo solo puede venir desde el centro político, que es capaz de buscar lo mejor de la izquierda y lo mejor de la derecha” y ha pedido el voto “a todos los ciudadanos que están hartos de la división entre izquierdas y derechas”.

Así mismo, ha afirmado que la candidatura de Albert Rivera como presidente es la única “que ha dicho claramente que miraría hacia ambos lados pensando antes en los intereses del país, en las reformas que hay que emprender, anteponiéndolas a las estrategias partidistas”. El líder de UPYD también ha avisado sobre el peligro de volver a un sistema de grandes mayorías entre PP y PSOE, “como dijo algún antiguo fundador de UPYD; acabar con el bipartidismo es acabar con la corrupción”.

Brown tampoco ha dudado en relacionar la pluralidad política con la reducción de casos de corrupción debido a que, en su opinión, “hay más ojos en las distintas instituciones para controlar a los gobiernos”. “En nuestra formación luchamos día a día por regenerar la democracia y no vamos a tirar la toalla para volver a un sistema bipartidista entre rojos y azules que les permita tapar sus corruptelas y privilegios”, ha sentenciado el líder de UPYD.

Por su parte, Pagazaurtundúa también ha pedido el voto a Ciudadanos porque «España necesita ir desde lo que nos une, desde las políticas ciudadanas, no desde las políticas identitarias».

Unión Progreso y Democracia y Ciudadanos anunciaron el pasado 7 de octubre que se presentaban juntos. Brown irá como número 7 en las listas por Madrid y el filósofo Fernando Savater, cofundador del partido magenta, cerrará la misma lista.

