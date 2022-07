Cronograma de Pago de Pensión del IVSS Abril 2022, Archivo

ACTUALIZACIÓN 13/04/2022 9.49AM ESTA SEMANA NO EXISTE PROBABILIDAD DE PAGO DE LA PENSIÓN DE ABRIL (MAYO QUE SE PAGA EN ABRIL), ESTAREMOS INFORMANDO CUALQUIER CAMBIO. EL MONTO A COBRAR SERÁ DE BS. 130 ATENCIÓN, SI NO LES LLEGAN LOS BONOS DE LA PATRIA Y/O SINO PUEDEN HACER TRANSFERENCIAS DESDE LA PLATAFORMA PATRIA, LEAN LA GUÍA QUE HEMOS PREPARADO PARA RESOLVER ESE PROBLEMA, COMPARTAN EL ENLACE CON SUS AMIGOS Y FAMILIARES: CLICK AQUÍ PARA VER LA GUÍA DE COMO RECIBIR LOS BONOS DE LA PATRIA. ATENCIÓN: LOS PENSIONADOS DE AMOR MAYOR , LA PLATAFORMA PATRIA SIGUE HACIENDO LOS PAGOS RESPECTIVOS, CLICK AQUÍ PARA VER ATENCIÓN: SIGUEN PAGANDO EL BONO SEMANA SANTA 2022, PUEDEN VER EL MONTO Y FECHA PARA COBRARLO HACIENDO CLICK AQUÍ ACTUALIZACIÓN, LUNES 18/04/2022 9.38 AM POR EL MOMENTO NO TENEMOS INFORMACIÓN PRECISA DEL PAGO DE LA PENSIÓN DE ABRIL PARA HOY LUNES 18, AL TENER INFORMACIÓN LA ESTAREMOS PUBLICANDO EN ESTA TABLA COMO SIEMPRE, ES PROBABLE QUE EN OTROS SITIOS QUE INTENTAN COPIARNOS ESTÉN HACIENDO PREDICCIONES DE FORMA IRRESPONSABLE, NOSOTROS TENEMOS MÁS DE UNA DÉCADA INFORMANDO COMO DEBE SER, VERAZ Y OPORTUNAMENTE. GRACIAS POR SUS COMENTARIOS DE APOYO.. ACTUALIZACIÓN, MARTES 19/04/2022 8.00 AM CONFIRMADO EL PAGO DE LA PENSIÓN PARA MAÑANA 20 DE ABRIL DE 2022 PENDIENTES TODOS NUESTROS AMABLES LECTORES, POR FAVOR INDIQUE SI SU BANCO LES HA DEPOSITADO PARA QUE LOS DEMÁS PENSIONADOS PUEDAN CONFIRMAR SU PAGO GRACIAS POR LOS COMENTARIOS DE APOYO. ACTUALIZACIÓN: MARTES 19 DE ABRIL 8.50PM ATENCIÓN: EL SISTEMA PATRIA HA LIBERADO EL BONO INDEPENDENCIA 2022, CLICK AQUÍ PARA VER FECHA DE PAGO Y MONTO A COBRAR. —- ACTUALIZACIÓN: MIERCOLES 20 DE ABRIL 7.29AM DE ACUERDO AL IVSS , EL DEPOSITO DE LA PENSIÓN DE ABRIL (MAYO QUE SE PAGA POR ADELANTADO) SERÁ REALIZADO EL DÍA DE HOY, POR FAVOR, COMOS SIEMPRE, PEDIMOS LA COLABORACIÓN DE LOS AMIGOS LECTORES PARA INDICAR SI SU BANCO YA HA DEPOSITADO PARA QUE EL RESTO DE LOS USUARIOS PUEDAN OBTENER LA INFORMACIÓN RESPECTIVA.