Cronograma de Pago de Pensión del IVSS Enero 2022, Archivo

Probable hasta ahora, a partir del Lunes 17, Monto a cobrar 7.Bs Actualización para aclarar dudas.. Este Lunes 17 es bancario, no confundir los términos, al decir, a partir de tal fecha queremos indicar que no va a suceder cómo en efecto a pasado que pagaran antes de hoy 17, a partir de tal fecha indica que será posterior a esta fecha no antes. Al llegar mayor información al respecto la publicaremos al momento de recibirla, recordemos que la fecha definitiva es cuando colocamos el texto : CONFIRMADO Actualización 18/01/2022 9.25am Sin información aún sobre la pensión pero en pocas horas se comenzará a pagar el 2do bono del mes de Enero de 2022, atentos que publicaremos la información aquí. Actualización 19/01/2022 9.51am A esta hora todavía sin información de pago de pensión para hoy 19 de Enero, vuelva a revisar en breve actualizaremos, indicamos que sería posterior al día 17, de acuerdo a algunas informaciones extraoficiales podría ser al final de la semana Actualización 19/01/2022 9.44PM Las recientes informaciones extraoficiales indican que mañana Jueves 20 durante el transcurso del día podrían estar depositando la pensión de Febrero que se paga en Enero con un probable aumento de la misma, no queremos crear falsas expectativas porque siempre manejamos la información de forma veraz pero queríamos compartir esta información extraoficial con ustedes. Actualización 20/01/22, 9.47am Se mantiene la información extraoficial del pago de la pensión con posible aumento durante el transcurso del día de hoy Jueves 20 de Enero., si algún amable lector(a) recibe el deposito en su cuenta por favor hágalo saber en la caja de comentarios para que el resto de los pensionados y jubilados puedan saber que banco va depositando, muchas gracias a todos(as). CONFIRMADO EL PAGO DE 7BS. DE LA PENSIÓN DE FEBRERO QUE SE PAGA EN ENERO. Gracias por la paciencia y por leernos tan amablemente.