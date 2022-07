Cronograma de Pago de Pensión del IVSS Febrero 2022, Archivo

En está pagina podrás consultar como se ha desarrollado el pago de las pensiones del IVSS

Esta es la tabla de archivo para el mes de Febrero de 2022.

PAGO DE PENSIÓN DE FEBRERO DE 2022, Publicado por Notiactual.com, (DEPOSITADA) Actualización: Martes 15 de Febrero , 11.38am Es probable que la pensión sea depositada al final de la semana, estemos alertas, les confirmaremos por aquí. CONFIRMADO EL PAGO DE LA PENSIÓN DE FEBRERO 2022 (MARZO QUE SE PAGA EN FEBRERO) PARA EL DÍA LUNES 21.

NUEVAMENTE COMO INDICAMOS EN LAS ACTUALIZACIONES PREVIAS, LAS INFORMACIÓN APUNTABA A QUE EL PAGO SERÍA LIBERADO AL FINAL DE LA SEMANA, POSTERIORMENTE EL IVSS PREFIRIÓ DEJARLO PARA EL DÍA LUNES 21. ACTUALIZACIÓN LUNES 21 DE FEBRERO Buenos días, como indicamos previamente la semana pasada el día de pago sería hoy lunes, por favor, quienes ya recibieron su deposito indiquen que banco les ha depositado en esta casilla de comentarios para que los demás lectores se enteren y puedan hacer efectivo su pago, gracias por los comentarios de apoyo.