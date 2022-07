Cronograma de Pago de Pensión del IVSS Marzo 2022, Archivo

Actualización 04/03/2022 El día de ayer se anunció el aumento del salario mínimo a 126,32 Bs, como el monto de las pensiones están vinculadas a esta cifra, es probable que se ajusten con el mismo, aun no hay información oficial al respecto, tampoco si existirá algún tipo de retroactivo. Es importante tomar en cuenta que el anuncio del aumento no especificó la fecha de la entrada en vigencia del mismo, por lo que debemos estar atentos. Estaremos actualizando al respecto como siempre. Actualización 06/03/2022: Todavía sin definir la fecha de salida en gaceta oficial del nuevo aumento salarial, al momento de salir la gaceta lo anunciaremos aquí así cómo el monto a cobrar y si lleva retroactivo o nó. Este aumento el cual afectará positivamente las pensiones con un aumento de más de 1.800 % . Gracias por los comentarios de apoyo a nuestra labor. – – – – Actualización: 07/03/2022 Escenario probable al momento de conocerse la publicación en gaceta oficial del aumento de las pensiones del IVSS : Al menos vendrá con 15 días de retroactivo, el mejor escenario es que venga con 1 mes de retroactivo, recordemos que las pensiones se pagan por adelantado y puede que no traiga retroactivo. — RESPUESTAS A ALGUNAS PREGUNTAS QUE NOS HACEN: BONO DE GUERRA ECONÓMICA-> NO SABEMOS SI CONTINUARÁ EMITIÉNDOSE LUEGO DEL AUMENTO RECIENTE. HABRÁ RETROACTIVO DEL AUMENTO -> ES MUY PROBABLE. CUANDO SE PAGARÁ LA PENSIÓN -> COMO SIEMPRE DEBE ESTAR PENDIENTE DEL ANUNCIO, VISITE ESTA PÁGINA DIARIAMENTE Y COMPARTA EL ENLACE CON SUS AMIGOS JUBILADOS Y PENSIONADOS PARA QUE LE AVISEN SI VEN ALGÚN CAMBIO AQUÍ. QUE MONTO SERÁ EL DE CADA BONO SALARIZADO AL PETRO? -> NO LO SABEMOS, ESO LO DEFINIRÁ EL GOBIERNO LLEGADO AL MOMENTO, POR LO QUE TENEMOS ENTENDIDO LOS BONOS PROGRAMADOS PARA ESTE MES SERÁN ENTREGADOS SIN AUMENTO, LA NUEVA PROGRAMACIÓN SERÁ CON EL AUMENTO. ACTUALIZACIÓN 12/03/2022 -> ATENCIÓN , EL NUEVO SALARIO MÍNIMO ENTRA EN VIGENCIA DESDE EL 15 DE MARZO DE 2022, VAMOS A PUBLICAR AQUÍ EN BREVE LO DEL RETROACTIVO. -> ATENCIÓN , DE ACUERDO A LAS INFORMACIONES QUE RECIENTEMENTE HAN LLEGADO A LA REDACCIÓN DE NOTIACTUAL.COM SE ESPERA QUE EL PAGO SEA ASÍ: PAGO MES DE MARZO (ABRIL QUE SE PAGA EN MARZO): BS.126,32 RETROACTIVO POR 15 DÍAS DE LA PENSIÓN DE MARZO QUE SE PAGÓ EN FEBRERO.: BS. 63,16 (Extraoficial de Notiactual.com ). TOTAL A COBRAR EN MARZO: BS. 189,48 (Extraoficial de Notiactual.com ). RECORDEMOS QUE EL SALARIO MÍNIMO ESTARÁ FLUCTUANDO DE ACUERDO AL PETRO (PUEDE CONSULTAR EL PRECIO DEL PETRO HACIENDO CLICK AQUÍ), LO QUE SIGNIFICA QUE LAS PENSIONES POSIBLEMENTE HAGAN LOS MISMO. CÓMO SIEMPRE , AL COLOCAR LA PALABRA CONFIRMADO EN ESTA TABLA ES QUE EL PAGO SERÁ DEFINITIVO Y GRACIAS POR LOS COMENTARIOS DE APOYO. — — — ACTUALIZACIÓN 9.00AM 14/03/2022 AUN NO HA SALIDO EN GACETA LO DEL AUMENTO SALARIAL DE ACUERDO AL PETRO. ESTÁN ACTUALIZANDO LA BASE DE DATOS DE LA PLATAFORMA PATRIA POR LO DE LOS BONOS QUE SERÁN SALARIZADOS, POR FAVOR LEER EL LISTADO DE BONOS QUE PASARÁN A SER PARTE DEL SALARIO AHORA, HACIENDO CLICK AQUÍ., HASTA AHORA SE TIENE POR ENTENDIDO QUE LOS BONOS QUE SERÁN SALARIZADOS NO SE OTORGARÁN MÁS YA QUE FORMARÁN PARTE DEL SALARIO Y OBVIAMENTE DE LA PENSIÓN DEL IVSS QUE GIRARÁ PARA INICIAR EN TORNO AL EQUIVALENTE A $USD 30.. HAY QUE TENER CALMA, ESTAREMOS INFORMADO A MEDIDA QUE NOS LLEGAN LOS DATOS. ACTUALIZACIÓN 14/03/2022 1.17PM EL AUMENTO SALARIAL VENDRÁ CON RETROACTIVO PERO EL MONTO DEL SALARIO QUEDARÁ EN $30 AUN CUANDO AUMENTE EL PETRO NO AUMENTARÁN LAS PENSIONES DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN RECIENTE QUE HAN LIBERADO DESDE LA ASAMBLEA NACIONAL.

EL AUMENTO VENDRÁ CON AUMENTO EN TODAS LAS ESCALAS DE SUELDOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

Hay una comisión en la AN para evaluar la forma que en que se va a cancelar la indexación de las prestaciones sociales a quienes renunciaron o se jubilaron en los últimos cinco años.

Es probable que en Mayo de 2022, vengan nuevos anuncios sobre este tema.

El ticket de alimentación será incrementado a 45 bolívares.

Los bonos que venían recibiendo los trabajadores pasarán a formar parte de los salarios y que se va a establecer un criterio único para tal fin. ATENCIÓN, ESTAREMOS ACTUALIZANDO EN BREVE SOBRE LA FECHA DE PAGO DE LA PENSIÓN DE MARZO (ABRIL QUE SE PAGA EN MARZO). Actualización: 14/03/2022 8.22pm Actualizaremos mañana 15 con la información del día de pago de pensiones. Actualización : 15/03/2022 8.55 am Es probable que esta semana salga en Gaceta Oficial el decreto de aumento salarial. Actualización: 15/03/2022 2.18pm El deposito será realizado en su cuenta de pensionado o jubilado del IVSS, no en la plataforma patria, se espera que sea en los próximos días, pero debe salir primero en Gaceta Oficial para que sea legalmente efectivo. Actualización: 16/03/2022 11.37am Se mantiene la probabilidad de que esta semana salga en Gaceta Oficial el decreto de aumento salarial, pero el pago de la pensión con retroactivo NO se verá aun sino a partir de la próxima semana en adelante, en todo caso estaremos informando el día respectivo. — — — Actualización: 17/03/2022, 9.47am Cómo lo indicamos al conocerse el anuncio presidencial del aumento salarial, la gaceta oficial iba a ser publicada esta semana, pueden verlo arriba en nuestra actualización del día 07 de Marzo. No tenemos por los momentos información de que la pensión vaya a ser pagada en lo que resta de esta semana, es probable que el retroactivo que tiene monto menor comience en breve a ser pagado, Monto a cobrar del mes de Abril (Abril que se paga en Marzo) será de : Bs.130 por concepto de nueva pensión + Bs. 65 por concepto de retroactivo. – Bs. 3,5 menos retroactivo de pensión ya pagada. Para un total de : Bs. 191,5 El estimado que hicimos previamente estaba calculado de acuerdo al valor del Petro en ese momento aun cuando estuvimos bastante cerca del monto final a cobrar, dijimos que serían BS. 189,48 y al final se cobrará un poco más Bs. 191.5. Cómo siempre muchas gracias a todos nuestros amables lectores y lectoras por sus comentarios de apoyo, por favor compartan con sus amigos, conocidos y familiares el link de esta tabla para que todos estén informados. Pueden hacerlo con los enlaces que ven aquí debajo para Facebook, Twitter y WhatsApp. Por favor si alguno ya ha ido cobrando su retroactivo indíquelo en la caja de comentarios para que el resto de los lectores se entere.. Actualización 17/03/2022 10.52am Lea aquí el texto completo del decreto de aumento salarial, click para ir al texto. . . . . . . Actualización 17/03/2022 8.57pm Vamos a explicar porqué les han depositado Bs. 30.75 Como explicamos en la actualización previa, pueden leerla arriba en esta misma tabla,

el monto de la nuev pensión es de Bs. 130, el monto del retroctivo es de Bs. 65 , y el monto ya pagado de la pensión de Marzo que se paga en Febrero, fue de Bs. 7, este último mes que ya se ha pagado es al que se le aplica el retroactivo, por lo que debemos dividir estos Bs. 7 entre 2, y obtenemos Bs. 3.5, luego esto se lo restamos al retroactivo que es Bs.65 y tenemos: Bs.65 – Bs.3.5 = Bs.61.5 Luego tenemos que solo han pagado la mitad del retroactivo,

entonces dividimos Bs.61.5 entre 2 y obtenemos: Bs. 30.75 De aquí es que salen los Bs.30.75. Muchas gracias por los mensaje de apoyo. ACTUALIZACIÓN 18/03/2022 , 9.56AM, PENDIENTE POR DEPOSITAR : 130 BS DEL MES DE PENSIÓN, 30.75 BS DEL RESTO DEL RETROACTIVO, TOTAL PENDIENTE: 160,75 BS. DEPOSITADO HASTA AHORA: 16,06% de lo pendiente. ACTUALIZACIÓN : 19/03/2022 10.03AM COMO LO INDICAMOS AL PRINCIPIO DE ESTA SEMANA AL SEÑALAR QUE ESTA SEMANA SERÍA PUBLICADO EN GACETA EL DECRETO PARA COMENZAR HACERSE EFECTIVO LOS PAGOS, TAMBIÉN DIJIMOS QUE LA PENSIÓN SERÍA PAGADA A PARTIR DE LA SEMANA QUE VIENE, POR LO QUE DEBEMOS ESTAR PENDIENTES, LES INFORMAREMOS COMO SIEMPRE POR ESTA VÍA. ACTUALIZACIÓN: 20/03/2022 1.23PM POR MÁS DE 10 AÑOS HEMOS PUBLICADO LA FECHA CORRECTA DEL PAGO DE PENSIONES Y EN AÑOS RECIENTES DE LOS BONOS DE LA PATRIA. NUEVAMENTE INDICAMOS ANTES QUE SALIERA EL DECRETO EN GACETA OFICIAL (VER ACTUALIZACIONES EN ESTA TABLA) QUE EL PAGO DE LA PENSIÓN SERÍA PARA LA SEMANA QUE VIENE Y EFECTIVAMENTE EL MISMO SEGURO SOCIAL IVSS NOS HA DADO LA RAZÓN Y HA PUBLICADO EL DÍA DE AYER 19 DE MARZO LO SIGUIENTE: QUEDANDO PENDIENTE BS.30.75 DEL RESTO DEL RETROACTIVO..GRACIAS A TODOS LOS QUE NOS SIGUEN CON SUS COMENTARIOS DE APOYO, POR FAVOR AYUDÉMONOS TODOS Y AL MOMENTO DE RECIBIR SU PENSIÓN EN SU CUENTA INDIQUE EL BANCO QUE HA DEPOSITADO PARA QUE EL RESTO LO LEA EN LA CAJA DE COMENTARIOS. Actualización 22/03/2022 10.15am Es probable que esta semana se pague el resto del retroactivo, pendiente a pagar Bs. 30.75 Los beneficiados a través e Amor Mayor, deben esperar del 1 al 5 de abril para poder cobrar la pensión (confirmado). Actualización 24/03/2022 1.41pm Sin información confirmada aun del pago del los Bs.30.75 del resto del retroactivo pero mantenemos la PROBABILIDAD activa que sea en lo que resta de semana. Actualización 28/03/2022 10.00am Aunque esperábamos el pago del resto del retroactivo para el final de la semana pasada, no sucedió así, por eso indicamos que NO había información confirmada, no damos el confirmado hasta obtener veracidad, se presume falta de fondos para la cancelación del resto, atentos que estaremos en actualizaciones diarias hasta que paguen el resto. ACTUALIZACIÓN 29/03/2022 ATENTOS CON EL DEPOSITO DEL BONO ESPECIAL POR LA PLATAFORMA PATRIA, PARA MÁS INFORMACIÓN HAGA CLICK AQUÍ. POR LO QUE SE SABE, AL FINALIZAR DE PAGAR LOS BONOS QUE ESTÁN DEPOSITANDO DISPONDRÁN EL PAGO DEL RETROACTIVO, SE SIGUE PRESUMIENDO FALTA DE FONDOS. ATENCIÓN! Continua la asignación del Bono Corresponsabilidad y Formación para empleados públicos de Marzo 2022 y viene con aumento! CLICK AQUÍ PARA VER EL MONTO A COBRAR. ACTUALIZACIÓN 30/03/2022 9.47AM A esta hora no tenemos información del pago del resto del retroactivo, al tener la información como siempre la colocaremos aquí. Es probable que como estuvieron pagando otros bonos no alcanzó para pagar este en paralelo. ACTUALIZACIÓN 30/03/2022 5.18PM ATENCIÓN! Confirmado el pago para pensionados de Amor Mayor antes del 5 de Abril, tanto los que ya venían cobrando como los 11913 que se aprobaron recientemente el 1 de Marzo de 2022. Monto a cobrar : Bs. 130. El registro para nuevas pensiones en Amor Mayor se realiza a través de la aplicación veQR en la tarjeta «100% Amor Mayor». Mensualmente se incorporarán todas aquellas personas, que hayan formulado la solicitud y cumplan efectivamente la edad para ser pensionados. ACTUALIZACIÓN 31/03/2022 10AM COMO INDICAMOS EN DÍAS ANTERIORES EL PAGO DEL MEDIO RETROACTIVO PENDIENTE ESTÁ RETRASADO POR CIERTAS RAZONES. PODEMOS VER COMO SE INFORMÓ AQUÍ DE LA SITUACIÓN, INFORMACIÓN QUE CONFIRMÓ LO QUE VENÍAMOS DICIENDO, COMO SIEMPRE NOTIACTUAL.COM INFORMA CON VERACIDAD: ACTUALIZACIÓN 01/04/2022 9.46AM HASTA LOS MOMENTOS NO TENEMOS INFORMACIÓN PRECISA DEL PAGO DEL RESTO DEL RETROACTIVO, MANTENEMOS LA PRESUNCIÓN DE FALTA DE FONDOS YA QUE SE ACUMULARON MUCHOS BONOS «NORMALES» Y EXTRAS PARA DISTINTOS SECTORES, POR LO QUE CREEMOS QUE SE PAGARÁN AL TERMINAR DE RECOLECTAR LO DE LAS DECLARACIONES DEL ISLR Y CUANDO TERMINEN DE PAGAR LOS BONOS QUE ACTIVARON RECIENTEMENTE. ACTUALIZACIÓN 04/04/2022 8.15 AM Mantenemos lo último que publicamos, no hay información precisa de cuando pagarán, el cuando será cuando ingresen y liberen fondos para eso. RATIFICAMOS NUESTRA LABOR AQUÍ: NO SOMOS EL IVSS, SOLO NOS DEDICAMOS A BUSCAR LA INFORMACIÓN Y ENTREGARSELAS DE PRIMERA MANO SIN ESPECULACIONES NI PRONÓSTICOS DE NADA, Y ESTO LO HACEMOS PORQUE POR AÑOS NOS HEMOS DADO CUENTA QUE A LOS PENSIONADOS LES INFORMAN POCO O TAL VEZ NADA DEL PAGO DE SU PENSIÓN QUE DEBIDAMENTE SE LA HAN GANADO Y DEBERÍA SER EQUITATIVA AL ESFUERZO QUE HICIERON DURANTE AÑOS DE COTIZACIONES. GRACIAS A TODOS LOS QUE HACEN COMENTARIOS DE APOYO, POR SUS COMENTARIOS ES QUE MANTENEMOS LA PUBLICACIÓN DEL CRONOGRAMA, AUNQUE HAY MUCHAS WEBS QUE NOS COPIAN NO NOS IMPORTA, LA INFORMACIÓN LA GENERAMOS AQUÍ. ACTUALIZACIÓN 04/04/2022 11.32AM COMO VENÍAMOS INDICANDO DESDE QUE SE PRORROGÓ Y/O DEMORÓ EL PAGO DE LA 2DA PARTE DEL RETROACTIVO, ( SE PUEDE LEER EN ESTA TABLA MÁS ARRIBA), NO HABÍA PAGADO POR FALTA DE FONDOS . ASIMISMO INDICAMOS QUE CUANDO TERMINARAN DE PAGAR LOS BONOS ANUNCIOS Y RECOLECTARAN LO DEL ISLR, IVA Y OTRAS RECAUDACIONES HABRÍA FONDOS PARA EL DEPOSITO DE LA 2DA PARTE DEL RETROACTIVO PENDIENTE EQUIVALENTE A BS.30.75 PODEMOS VER AQUÍ DEBAJO EL ANUNCIO OFICIAL DEL IVSS, CONFIRMANDO LO QUE VENÍAMOS DICIENDO. EFECTIVAMENTE A LOS PENSIONADOS DE AMOR MAYOR LES PAGARÁN HASTA EL 5 DE ABRIL LOS 130BS, Y LOS OTROS BONOS DE PRINCIPIOS DE MES YA SE ESTÁN PAGANDO, ADICIONALMENTE YA SE TERMINÓ DE COBRAR LA RECAUDACIÓN POR LO QUE LOS FONDOS COMENZARON A ESTAR DISPONIBLES. GRACIAS A TODOS LOS QUE NOS APOYAN A DIARIO CON SUS MENSAJES POSITIVOS. PENDIENTES PARA EL ANUNCIO DE LA PENSIÓN DE ABRIL ACTUALIZACIÓN 06/04/2022 Los adultos mayores que no reciban el pago de la pensión a través de la Plataforma Patria deben hacer la consulta mediante la página del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). En caso de aparecer registrado, las personas deberán imprimir la planilla de la consulta más la fotocopia de la cédula de identidad y dirigirse a la agencia asignada para abrir la cuenta de ahorro.