Cronograma de Pago de Pensión del IVSS Mayo 2022, Archivo

ACTUALIZACIÓN 5/5/2022 10.36AM DESDE EL RECIENTE ANUNCIO DEL PRESIDENTE MADURO DEL BONO DE LOS 10MIL BS PARA JUBILADORES DESDE 2018 AL 2022, HAN LLEGADO MUCHAS PREGUNTAS, Y TAL VEZ LA QUE MAS SE REPITE ES: ¿PAGARÁN ESE BONO A LOS DE AMOR MAYOR? POR LO QUE TENEMOS ENTENDIDO, NO PAGARÁN ESE BONO A LOS DE AMOR MAYOR. ACTUALIZACIÓN VIERNES 13 DE MAYO 2022. EL PAGO DE LA PENSIÓN SE COMENZARÁ A PROCESAR AL TERMINAR DE PAGAR LOS BONOS DEL CARNET DE LA PATRIA ACTUALMENTE EN CURSO. ACTUALIZACIÓN ATENCIÓN ATENCIÓN ATENCIÓN!! «#ATENCIÓN: Usuarios del #SistemaPatria hoy #12May la #PlataformaPatria han procesado las transferencias al banco aquellos que pasaron su pensión 100% #AmorMayor desde el #MonederoPatria el día #6May de 2022, ya esta reflejada en tu cuenta», de acuerdo a lo que ha notificado el sistema patria, los usuarios que no veían su deposito de transferencia a su cuenta deben revisar porque ya se les debió procesar correctamente. El monto correspondiente a esta asignación es de 130 bolívares mensuales. ACTUALIZACIÓN LUNES 16 DE MAYO DE 2022 SE ESPERA EL PAGO DE LA PENSIÓN A PARTIR DEL MIERCOLES 18 (EXTRAOFICIAL) — — — ACTUALIZACIÓN MIÉRCOLES 18 DE MAYO DE 2022, 7.17AM SE ESPERA LA MAYOR PROBABILIDAD DE PAGO MAÑANA JUEVES 19 DE MAYO DE 2022, LO MÁS PROBABLE ES QUE LOS PRIMEROS DEPÓSITOS SE REALICEN MAÑANA RECORDANDO A QUIENES NOS LEEN POR PRIMERA VEZ QUE SOLO CUANDO DECIMOS CONFIRMADO EN ESTA TABLA, ES QUE EL PAGO ES SEGURO, POR AHORA ESTA ES LA INFORMACIÓN QUE MANEJAMOS, YA QUE MUCHAS VECES VEMOS COMENTARIOS CÓMO : «BUENO PERO PORQUE NO DICE UNA FECHA EXACTA» , RECORDAMOS QUE TENEMOS MÁS DE 10 AÑOS INDICANDO LA FECHA CORRECTA DE FORMA VERAZ Y OPORTUNA. ATENCIÓN, ACTUALIZACIÓN JUEVES 19 DE MAYO , 11.10AM EL PAGO DEFINITIVAMENTE SERÁ EL DÍA DE MAÑANA, COMO LO INDICAMOS PREVIAMENTE ES POSIBLE QUE ALGUNOS BANCOS COMIENCEN A DEPOSITAR HOY MISMO EN LA TARDE. EN ESE MISMO ORDEN DE IDEAS, LE PEDIMOS LA COLABORACIÓN A NUESTRO AMABLES LECTORES QUE SI TIENEN CONFIRMACIÓN DE SU BANCO POR FAVOR MENCIONENLO EN LA CAJA DE COMENTARIOS PARA QUE TODOS LOS USUARIOS LO PUEDEN VER E IR DIRECTO A EFECTUAR SU COBRO POR EL MONTO DE : BS. 130. NUEVAMENTE NOTIACTUAL.COM HA INFORMADO LA FECHA CORRECTA DEL PAGO DE LAS PENSIONES DEL SEGURO SOCIAL, LA SEMANA PASADA INDICAMOS QUE SERÍA ESTA SEMANA, EL LUNES AFIRMAMOS QUE SERÍA EN UNA FECHA A PARTIR DEL MIERCOLES Y EL DIA DE AYER MIERCOLES INDICAMOS QUE SERÍA POSIBLEMENTE A PARTIR DE HOY EL COMIENZO DE LOS DEPOSITOS YA QUE MUCHOS BANCOS COMIENZAR LA TARDE ANTERIOR DEL DÍA DE DEPOSITO. Y HOY JUEVES EN LA MAÑANA MUCHAS HORAS ANTES QUE EL IVSS LO ANUNCIARA EN SU CUENTA TWITTER EN LA TARDE , AFIRMAMOS QUE EL DÍA DE PAGO ES MAÑANA VIERNES 20. LAMENTABLEMENTE ESTAMOS LEYENDO EN LA CAJA DE COMENTARIOS MUCHOS MENSAJES NEGATIVOS HACIA NUESTRO TRABAJO, OBVIAMENTE SON PERSONAS QUE VAN LLEGANDO Y NO CONOCEN NUESTRO ESFUERZO AD HONOREN DE MÁS DE UNA DÉCADA, AGRADECEMOS A QUIENES CONOCEN NUESTRA LABOR QUE LES DAN LA AMABLE Y DEBIDA RESPUESTA. ALGUNOS NOS DICEN QUE PORQUE COLOCAMOS TODO ESTOS MENSAJES EN LA TABLA QUE ES MUY LARGA, PUES NO SOMOS COMO EN OTRO LADO QUE BORRAN CUANDO SE EQUIVOCAN, AQUÍ PUEDEN LEER TODO LO QUE COLOCAMOS, SI NOS EQUIVOCAMOS O ACERTAMOS, ALLÍ ESTÁ. EN TODO CASO TOMAMOS NOTA DE HACER LA TABLA MÁS AMIGABLE Y NAVEGABLE Y LE COLOCAREMOS UNAS PESTAÑAS PARA QUE CIERREN EL CONTENIDO ANTIGUO. ACTUALIZACIÓN VIERNES 20 DE MAYO DE 2022, 7.10AM TENEMOS INFORMACIÓN QUE YA ALGUNOS BANCOS HAN DEPOSITADO, COMO SIEMPRE SOLICITAMOS LA COLABORACIÓN DE LOS AMABLES LECTORES PARA QUE INFORMEN EN LA CAJA DE COMENTARIOS SI SU BANCO YA HA DEPOSITADO, MUCHAS GRACIAS Y FELIZ DÍA. BANCOS QUE HAN DEPOSITADO HASTA ESTA HORA 7.15AM: BOD, PROVINCIAL, FONDO COMÚN, POR FAVOR CONFIRMEN EN LA CAJA DE COMENTARIOS..