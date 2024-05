Cronograma de Pensiones, Actualización 14MAYO24 sobre el Bono de Guerra y pensión IVSS

El monto otorgado es de 3.294 bolívares o 89,97 dólares, al tipo de cambio vigente del BCV. El beneficio va dirigido a trabajadores activos y jubilados del sector público que perciben cestatictket, es importante acotar que el monto variaría levemente con , ya que el monto a pagar se calcula previamente a una tasa que pudo ser superior o inferior a la del día de pago.

Se espera que el monto del bono de guerra para jubilados sea el previamente anunciado extraoficialmente que asciende a la fecha a $91 o su equivalente en moneda local Bs. 3331,52 , es importante acotar que el monto variaría levemente con ha sido el caso de los empleados activos de la administración pública, ya que el monto a pagar se calcula previamente a una tasa que pudo ser superior o inferior a la del día de pago.

¿Qué se ha confirmado hasta ahora para los pensionados del IVSS?

No hay aumento de salario mínimo hasta ahora.

No hay información sobre salarización del bono de guerra por lo que ya dada la fecha se espera que se mantenga separado del salario mínimo.

No se ha definido el monto final que van a percibir los pensionados a partir de Mayo 2024.

El salario mínimo integral al que se ha hecho referencia en los últimos anuncios los respectivos lo definen cómo la suma de :

Salario Mínimo

Bono alimentario o cesta ticket

Bono de Guerra

En el caso de los pensionados perciben el

Salario mínimo que a la fecha es de Bs. 130

Bono de Guerra que a la fecha para pensionados es el equivalente a $USD25 a Tasa oficial del BCV

Lo que al día de hoy suma 130Bs + 911,83 Bs = 915,39 Bs.o $USD 28,56

¿Lo que se puede esperar?

Mantenemos nuestra estimación previa basados en el monto que se prevé cobrarán los jubilados, porque a la fecha no se ha definido cuanto será el ajuste para pensionados.

De acuerdo a nuestra publicación previa el ajuste para pensionados los colocaría a percibir entre $USD 40 o su equivalente en moneda local y hasta $USD 60 o su equivalente en moneda local de acuerdo a tasa BCV.

A la fecha podemos afinar la estimación en que el ajuste será alrededor de los $USD 40 ,pudiendo ser elevado el bono de guerra en $15 y quedando la pensión del IVSS como sigue:

Salario Mínimo: Bs. 130

Bono de Guerra: $USD 40 o su equivalente en moneda local a tasa BCV.

En el caso de los jubilados se estima que el bono de guerra se ubique alrededor de los $90 dólares o su equivalente en moneda loca a la tasa BCV.

Esta información es una estimación que no está confirmada, y se ha realizado de acuerdo a las proyecciones realizadas tomando en cuenta el histórico de los pagos de pensiones y sus respectivos aumentos..

ATENCIÓN!

Anda circulando en redes sociales un flyer afirmando que el bono de guerra para pensionados quedará en $32.5 + Bs.130 de pensión esa información es una estimación realizada al parecer en un grupo de Facebook , no está confirmada y el IVSS ha desmentido esa información de la que se han hecho eco algunos medios digitales, cuidado con las falsas informaciones.

Nosotros seguimos publicando las actualizaciones que siempre hemos realizado y en donde explicamos que es lo podrían esperar percibir por el respectivo beneficio usted puede ver la última actualización aquí. ,

Aquí en notiactual.com tenemos la metodología de indicar CONFIRMADO cuando los anuncios son definitivos lo que hemos hecho durante casi 2 décadas.

