Cronograma de Pensiones del IVSS archivo ENERO FEBRERO 2025

ACTUALIZACIÓN VÁLIDA PARA EL LUNES 13 DE ENERO DE 2025

EL PAGO DE LA PENSIÓN DEL IVSS JUNTO CON EL BONO DE GUERRA RESPECTIVO SERÁ EL DÍA 20, IGUALMENTE COMO EL MES PASADO MUCHOS ESPERABAN EL PAGO DEL BONO DE GUERRA ANTES DE DÍA 20 PERO EN NUESTRAS ACTUALIZACIONES SE DIJO QUE SERÍA EL 20, EN OTROS SITIOS WEB ANUNCIAN LOS PAGOS TODOS LOS DÍAS Y ESO ES POCO CREÍBLE, LES RECOMENDAMOS ESTAR PENDIENTES DE NUESTRO CRONOGRAMA EL ORIGINAL.

BONO DE GUERRA PARA EMPLEADOS ACTIVOS: DÍA 15

BONO DE GUERRA PARA JUBILADOS: DÍA 17

CONFIRMADO!

COMO LO DIJIMOS EN LAS ACTUALIZACIONES PREVIAS EL DÍA DE HOY FUE DEPOSITADO EL BONO DE GUERRA PARA EMPLEADOS ACTIVOS.

Inicia la entrega del Bono Contra la Guerra Económica (enero 2025) enviado por el presidente Nicolas Maduro a través de la Plataforma Patria para los trabajadores activos de la administración pública y jubilados que perciben Cestaticket.

MONTO: 4.770,00 Bs

CONFIRMADO!

COMO LO ANUNCIAMOS EN LAS ACTUALIZACIONES PREVIAS EL DEPOSITO DEL BONO DE GUERRA PARA JUBILADOS SERÍA EL DÍA 17.

«Crédito por Bs. 4.823 por concepto de bono Contra la Guerra Económica (enero de 2025)”, es el mensaje que les llega a los beneficiarios.

ATENCIÓN !

CONFIRMADO PARA MAÑANA MARTES EL PAGO DE LA PENSIÓN.

STATUS: PAGO DIFERIDO PARA EL MARTES 21 DE ENERO.

ACTUALIZACIÓN:

SE ESPERA QUE PARA EL DÍA DE HOY 5 DE FEBRERO DE 2025 SEA DEPOSITADO EL PAGO DE LA PENSIÓN PARA QUIENES RECIBEN EL BENEFICIO A TRAVÉS DEL PROGRAMA AMOR MAYOR.

ACTUALIZACIÓN:

ACTUALIZACIÓN

CONFIRMADO COMO LO INDICAMOS PREVIAMENTE..

Desde el día Viernes 14/02/2025 se ha iniciado el pago del bono de guerra económica para los activos de la administración publica y jubilados que reciben cestatickets por un monto de 90 $ = 5.490,00 Bs..

ATENCIÓN!

