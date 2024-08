Cronograma de Pensiones del IVSS archivo JULIO 2024

Cronograma de Pensiones del IVSS archivo JUNIO 2024

Actualizaciones de Julio 2024.

05 de Julio de 2024, comienza el pago de la pensión a los beneficiados a través de la misión Amor Mayor

Inicia la entrega del Bono Especial Vacaciones a través de la Plataforma Patria, para los trabajadores de la administración pública.

La entrega se realizará de manera directa y gradual MONTO:1.825,00 Bs.

ATENCIÓN!

Inicia la entrega del Contra la Guerra Económica julio 2024 a través de la Plataforma Patria para los trabajadores y trabajadoras de la administración pública activos y jubilados que perciben Cestaticket.

MONTO: 3.285,00 Bs , calculados a la tasa oficial del BCV: 36,5

******* No hay información sobre el Bono Especial Vacaciones para los pensionados del IVSS y de Amor Mayor ****

Actualización 17/07/24

Se espera que la pensión del IVSS sea depositada el día 22

ATENCIÓN!

CONFIRMADO

Inicia la entrega del Bono Contra la Guerra Económica, Julio 2024 a través de la Plataforma Patria para el personal jubilados de la administración pública.

MONTO a cobrar 3.315,00 Bs equivalente a $90,82 a la Tasa BCV del día.

ACTUALIZACIÓN JUEVES 18 DE JULIO DE 2024.

Cronograma de Pensiones, Actualización 19 DE JULIO de 2024 Bono de Guerra y pensión IVSS

CONFIRMADO

COMO LO AFIRMAMOS EN LAS ACTUALIZACIONES PREVIAS, SE HA CONFIRMADO HACE POCOS MOMENTOS QUE LA PENSIÓN DEL IVSS CORRESPONDIENTE AL MES EN CURSO SERÁ DEPOSITADA EL DÍA LUNES 22 DE JULIO DE 2024.

COMO LO ANUNCIAMOS EN LAS ACTUALIZACIONES PREVIAS Y DESPUÉS FUE CONFIRMADO EL DÍA VIERNES, HOY LUNES HA SIDO DEPOSITADA LA PENSIÓN DEL IVSS Y EL BONO DE GUERRA.

Hoy lunes 22 comienza la entrega del Bono Contra la Guerra Económica Julio 2024 a través de la Plataforma Patria para los pensionadas y Pensionados del IVSS.

MONTO a 1640,00 Bs.

Monto incrementando a 45 dólares tasa oficial BCV.

