Cronograma de Pensiones del IVSS archivo NOVIEMBRE 2024

ACTUALIZACIONES DE NOVIEMBRE 2024, BONOS, PENSIONES AMOR MAYOR, SEGURO SOCIAL IVSS

Actualización 04 de Noviembre de 2024.

Para mañana se espera el pago de la pensión para quienes reciben el beneficio a través de la misión amor mayor.

como lo anunciamos en días previos, el dia 5 se comenzaría a pagar la pensión a quienes la reciben vía amor mayor.

Actualización 08 de Noviembre de 2024.

HOY NO HAN PAGOS PAGOS DE PENSIONES NI BONO DE GUERRA, HAY QUE ESTAR ATENTOS A LAS PUBLICACIONES DE ACTUALIZACIONES, LAS HACEMOS AL MOMENTO DE LLEGAR LA INFORMACIÓN.

INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE!

EL SEGUNDO MES DE AGUINALDO PARA PENSIONADOS NO SE VA A ENTREGAR POR ADELANTADO VAMOS A ESTAR PUBLICANDO EL DÍA QUE SE VA A DEPOSITAR PRONTO.

Actualización LUNES 11 de Noviembre de 2024.

Hoy no hay pagos pendiente por realizar, los próximos pagos de ese ciclo comienzan como indica el reporte que pueden ver aquí

Actualización MARTES 12 de Noviembre de 2024.

Hoy no hay pagos pendiente por realizar, los próximos pagos de ese ciclo comienzan como indica el reporte que pueden ver aquí

Actualización miércoles 13 de Noviembre de 2024.

Hoy no hay pagos pendiente por realizar, los próximos pagos de ese ciclo comienzan como indica el reporte que pueden ver aquí

Actualización jueves 14 de Noviembre de 2024.

Hoy no hay pagos pendiente por realizar, los próximos pagos de ese ciclo comienzan como indica el reporte que pueden ver aquí

Actualización viernes 15 de Noviembre de 2024.

ATENCIÓN! hoy comienzan los pagos de bono de guerra lea aquí el reporte de hoy

MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE 2024

CONFIRMADO EL PAGO DE BONO DE GUERRA PARA PENSIONADOS DEL IVSS, PARA VER EL MONTO A COBRAR HAGA CLICK AQUÍ

COMO LO VENÍAMOS DICIENDO EN TODAS LAS ACTUALIZACIONES, PARA HOY 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 EL PAGO DE LA PENSIÓN Y EL SEGUNDO MES DE AGUINALDO, PARA VER MÁS INFORMACIÓN HAGA CLIC AQUÍ.

