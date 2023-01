Recientemente el ente encargado de la recolección de basura en la ciudad de Maracaibo emitió el Cronograma de recolección de basura por Parroquias en Maracaibo para que los usuarios estén pendientes del día que tiene asignada su parroquia y el operativo de limpieza sea más efectivo.

Cronograma de recolección de basura por Parroquias en Maracaibo

Lunes: Luis Hurtado Higuera, Cecilio Acosta, Cristo de Aranza.

Martes: Coquivacoa, Santa Lucía, Olegario Villalobos.

Miércoles: Bolívar, Chiquinquirá, Juana de Ávila.

Jueves: Francisco Eugenio Bustamante, Raúl Leoni.

Viernes: Manuel Dagnino, Caracciolo Parra Pérez, Cacique Mara.

Sábado: Idelfonso Vázquez, Venancio Pulgar.

Domingo: San Isidro, Antonio Borjas Romero.

Respecto a la frecuente de la recogida de desechos el encargado de dirigir el operativo indicó: “hacemos frecuencia de recolección diaria en el casco central, 5 de Julio, Bella Vista, Las Delicias, porque son las zonas comerciales más densa que presenta esta ciudad”, mientras que el servicio domiciliario se hace por parroquia una vez a la semana, prometiendo que próximamente se realizará bisemanal en toda la ciudad.

Si tenemos que extender horas extras hasta las 3.00 o 4.00 de la madrugada, lo hacemos”, dijo Zerpa.