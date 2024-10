Cronograma Original de Pensiones Actualización LUNES 21/10/24

BONO DE GUERRA PARA PENSIONADOS DEL IVSS

CUANDO SERÁ LA FECHA DE PAGO DEL BONO DE GUERRA PARA PENSIONADOS DEL IVSS?

FECHA DE PAGO: 21 de Octubre de 2024 y el primer mes de aguinaldos.

Es importante recordar que el bono de guerra para pensionados se asigna de forma progresiva de acuerdo a grupos definidos por la edad del pensionado.

————

SOBRE LOS AGUINALDOS

PAGO AGUINALDOS PARA TRABAJADORES ACTIVOS Y JUBILADOS

Inició el jueves 10 de octubre el pago del primer mes de aguinaldos para trabajadores activos y jubilados del sector público.

Para pensionados los aguinaldos van junto con la pensión y/o bono de guerra.

HAY QUE TOMAR EN CUENTA QUE TODOS LOS AÑOS LOS PENSIONADOS DEL IVSS ESPERAN EL TERCER MES DE AGUINALDO Y LOS RECIENTES AÑOS SOLO SE HAN DEPOSITADO DOS MESES.

ESPEREMOS LA INFORMACIÓN RESPECTIVA SOBRE EL TERCER MES.

—————-

BONO DE GUERRA PARA EMPLEADOS PÚBLICOS ACTIVOS

ESTATUS: DEPOSITADO

Pago de bono de guerra para empleados Activos:

15 de Octubre de 2024 y el primer mes de aguinaldos.

Los activos han recibido el día 15 el bono de guerra por un monto de 3490 bs.

ESTATUS: DEPOSITADO

Pago de bono de guerra para empleados Jubilados:

17 de Octubre de 2024 y el primer mes de aguinaldos.

Jubilados recibierion 3525Bs. el jueves 17 de octubre calculado como equivalente a 90,36 dólares americanos.

—————

No hay aumento de salario mínimo hasta ahora NO CREAN EN RUMORES DE REDE SOCIALES, PREGUNTEN AQUÍ Y LES ACLARAMOS LA INFORMACIÓN.

Aquí en notiactual.com tenemos la metodología de indicar CONFIRMADO cuando los anuncios son definitivos lo que hemos hecho durante casi 2 décadas.

Cronograma Original de Pensiones Actualización LUNES 21/10/24 was last modified: by

