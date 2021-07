Cronología de la violencia en Haití, previo al asesinato del presidente Jovenel Moïse

Estos son algunos de los recientes episodios de violencia que ha vivido este país, uno de los más pobres de América:

– 30 de junio de 2021: un grupo de policías haitianos matan al menos a 15 civiles -la Red Nacional de Defensa de Derechos Humanos (RNDDH) eleva la cifra a 20- en represalia por el asesinato del portavoz del sindicato de la Policía, Guerby Geffrard.

Entre los fallecidos se encuentran el periodista Diego Charles y la activista Marie Antoinette Duclaire, unas muertes que el Gobierno de Haití considera «acto terrorista».

Unos individuos no identificados que circulaban en motocicleta dispararon contra Charles y Duclaire cuando ella dejaba en su domicilio al periodista, que trabajaba en radio Visión 2000 y era colaborador en varios medios de comunicación.

– 26 de junio de 2021: ataque armado al hospital de urgencias de Médicos Sin Fronteras (MSF) situado en Martissant, en la entrada sur de Puerto Príncipe. Las instalaciones están en la zona de guerra entre los grupos armados de Grand Ravine y Ti Bois, que se disputan su control. La ONG decide el día 28 de junio el cierre temporal de su hospital.

– 14 junio de 2021: la oficina de Naciones Unidas en Haití afirma estar «profundamente preocupada» por el recrudecimiento de la violencia de las bandas armadas contra los civiles en el país y pide que cesen las agresiones. Ese mismo día, en el bulevar Toussaint Louverture, que conduce al Aeropuerto de Puerto Príncipe, una banda armada atacó un concesionario de automóviles.

– 4 de mayo de 2021: el Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (CARDH) informa de que los secuestros en Haití aumentaron más de un 300 % en abril pasado, mes en el que se registraron al menos 91 casos, frente a los 27 de marzo.

– 29 de agosto de 2020: es asesinado el presidente del Colegio de Abogados de Haití, Me Monferrier Dorval, de 64 años, frente a su casa en el sector capitalino de Pelerin, no muy lejos de la residencia del presidente haitiano. Este crimen provoca diversas manifestaciones de protesta, con consignas hostiles contra el Gobierno, al que acusan de fomentar la impunidad en el país.

– Febrero de 2019: los haitianos se manifiestan para pedir la dimisión del presidente coincidiendo con el segundo aniversario de su llegada al poder. Los incidentes se mantuvieron durante 10 días y, según distintas organizaciones, fallecieron en las protestas entre 26 y 40 personas.

– Julio de 2018: violentas protestas como consecuencia del anuncio de la elevación de precios de los combustibles de entre un 40 y un 50 %. El Gobierno dio marcha atrás pero esa crisis le costó la dimisión al primer ministro, Jack Guy Lafontant, el 14 de julio.

– Noviembre de 2018: manifestaciones violentas con varios fallecidos, entre los días 18 y 24 de ese mes, en las que se pidió la renuncia del presidente Moise.

– 27 de noviembre de 2016: el ex primer ministro de Haití Yvon Neptune, de 70 años, resulta herido por disparos en Archaie, al norte de la capital del país. Fue tiroteado por desconocidos dentro de su vehículo.

