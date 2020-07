Croque monsieur

Su nombre suena fino y difícil, sin embargo es muy sencillo, tal vez tengas todos los ingredientes a la mano. ¡Buen provecho!

Ingredientes (6 personas)

• 12 Panes de sándwich

• 12 Rebanadas de jamón

• 6 Rebanadas de queso amarillo

• 1 y 1/2 Tazas de queso amarillo rallado, emmental o gruyer

• 1 Taza de crema de leche

• 100 g de Mantequilla

• Sal y pimienta negra recién molida al gusto

30 minutos

Preparación

Untar un poco de mantequilla a una de las rebanadas de pan de sándwich. Elaborar un sándwich con dos rebanadas de pan, dos rebanadas de jamón y una rebanada de queso. Colocarlos en una plancha refractaria. Mezclar en un recipiente la crema de leche, el queso amarillo, emmental o gruyer rallado, la sal y la pimienta negra. Cubrir con un poco de la mezcla cada sándwich. Antes de servir, hornear a 350 °F por 10 minutos y dejarlo unos minutos en broil para dorarlos. Servir bien caliente.

Receta de Estampas