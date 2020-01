Cruz Roja Venezolana: «No estamos preparados para combatir el coronavirus en el país»

“Llamamos a la prevención del virus coronavirus. No estamos preparados para combatir a plenitud esta enfermedad. Es algo que tiene que preparar el Ministerio de Salud. Todavía no hay las medicinas y tampoco el tratamiento adecuado. Sin embargo, mantenemos abiertas las posibilidades de trabajar con el Ministerio de Salud para ayudar y colaborar en cuanto a la medida de nuestra capacidad”, destacó.

Por otra parte, destacó que se siente satisfecho por el compromiso y la labor cumplida por la institución en el país.”Nos sentimos satisfechos con la labor cumplida por la institución”, agregó, al tiempo que señaló que “se han atendido más de 610 mil personas”.

En este sentido, indicó que “El día de mañana subiremos 42 toneladas más que han llegado en barco, como movimiento hemos traído más toneladas de medicinas”.

“Hemos ayudado junto a la Cruz Roja italiana a 11 niños en peligro de muerte”, acotó.

Por su parte, el presidente de la Federación Internacional Cruz Roja y Media Luna, Francesco Rocca, manifestó lo siguiente: “Estoy aquí para felicitar a la Cruz Roja, seguimos con este compromiso, brindando apoyo en temas de salud”.

“Aquí como prioridad es el tema de la migración. En Venezuela seguimos con el compromiso (…) Claro que necesitamos que la comunidad internacional no se politice la ayuda humanitaria”, enfatizó.

