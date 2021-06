CRYS debuta en la escena musical con el primer sencillo y vídeo oficial en español «Juntos»

(@MinayaPR / Passionatus Music Group LLC) CRYS, apasionada y creativa adoradora, presenta su tema titulado «Juntos», su tercer sencillo de su EP que tiene el mismo nombre de esta canción.

Esta polifacética adoradora continúa rompiendo barreras como cantautora bilingüe, mezclando sonidos que muestran su amor por los géneros gospel, pop/r&b.

Su sonido y su letra, hace un llamado a sus raíces como latina cubana, criada en Puerto Rico con un corazón por Latinoamérica. El propósito de «Juntos», en palabras de CRYS es el siguiente:

“Nosotros Fuimos creados para amar y ser amados y no existe nadie que pueda personificar mejor este amor que Jesús. Cuando anhelamos estar junto a El, su amor nos encuentra, nos empodera y cobra vida en cada aspecto del mundo que nos rodea” expresó la artista.

Con un cálido y moderno pop junto a esta romántica letra, CRYS da a conocer el amor de Dios de una forma dinámica y energética.

«Juntos» es el primer lanzamiento de CRYS en español. El álbum será lanzado en su totalidad para abril de este año y contará con siete canciones, dos de las cuales serán duetos, una interpretada junto a Teddy Obot y otra con su esposo y productor, Abraham Osorio.

En las próximas semanas CRYS tendrá diferentes acercamientos digitales con sus seguidores. De hecho, el lanzamiento del sencillo juntos viene acompañado con un vídeo musical que ha generado gran expectativa en sus plataformas sociales, las cuales alcanzan más de 20k+ seguidores y cuentan con más de 1 millón de reproducciones.

El primer EP de CRYS, «Make Up My Mind» fue lanzado en el 2018. Desde entonces, su creatividad artística se ha continuado desenvolviendo, incluyendo colaboraciones con artistas como Evan Craft, LIVING, PRISMA y Elevation Worship.

“Juntos es una invitación a celebrar el poder de la cercanía con Dios y los unos con los otros. Es una celebración de cultura y lo que nos une al mundo entero, el amor.” concluyó.

«Juntos» de CRYS, está disponible en todas las plataformas digitales a partir de la fecha.

«Juntos» de CRYS, está disponible en todas las plataformas digitales a partir de la fecha.

