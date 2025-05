Crystal Palace Las Águilas de Selhurst Park: Historia y Resiliencia

El Crystal Palace Football Club, fundado en 1905, tiene una historia entrelazada con el famoso Crystal Palace Exhibition building en el sur de Londres, aunque el club profesional surgió después de la destrucción del primer equipo amateur vinculado al sitio original. A lo largo de los años, el club ha demostrado una notable capacidad de recuperación, superando desafíos y forjando una identidad tenaz en el competitivo panorama del fútbol inglés. Conocidos por su apasionada afición y su atmósfera electrizante en Selhurst Park, las «Eagles» (Águilas) han dejado su marca en la Premier League.

Entrenador Actual

El entrenador actual del Crystal Palace FC es el austriaco Oliver Glasner. Designado en febrero de 2024, Glasner llegó al club con una reputación de ser un técnico tácticamente astuto y con un estilo de juego ofensivo. Su impacto ha sido notable, guiando al equipo a un rendimiento mejorado y a una histórica clasificación a la final de la FA Cup en la temporada 2024-2025.

Capitán y Equipo Actual

El capitán actual del Crystal Palace FC es el defensor inglés Joel Ward. Un jugador leal y experimentado, Ward ha sido un pilar en la defensa del Palace durante más de una década. Su liderazgo y compromiso lo convierten en una figura respetada en el vestuario y un ejemplo para sus compañeros.

El equipo actual del Crystal Palace FC para la temporada 2025-2026, bajo la dirección de Oliver Glasner, presenta una mezcla de jugadores experimentados y jóvenes talentos que buscan consolidar al equipo en la Premier League y construir sobre el éxito de la temporada anterior:

Porteros: Dean Henderson, Remi Matthews

Defensas: Joel Ward, Marc Guéhi, Joachim Andersen, Tyrick Mitchell, Nathaniel Clyne, Chris Richards, Chadi Riad

Centrocampistas: Jefferson Lerma, Eberechi Eze, Michael Olise, Adam Wharton, Will Hughes, Cheick Doucouré, Daichi Kamada

Delanteros: Jean-Philippe Mateta, Odsonne Edouard, Matheus França, Malcolm Ebiowei

Estadio

El hogar del Crystal Palace FC es el emblemático Selhurst Park, ubicado en el distrito de Croydon, en Londres. Inaugurado en 1924, el estadio ha sido testigo de innumerables momentos memorables en la historia del club. Conocido por su atmósfera apasionada y el apoyo incondicional de sus seguidores, Selhurst Park se ha convertido en un verdadero fortín para las Eagles. Los planes para una futura remodelación del Main Stand prometen aumentar la capacidad y modernizar las instalaciones, manteniendo la identidad única del estadio.

Campeonatos y Clasificaciones Ganadas

Si bien el Crystal Palace no cuenta con una larga lista de títulos de primer nivel, ha logrado campeonatos importantes en las divisiones inferiores y ha alcanzado hitos significativos:

Títulos Nacionales:

Football League Second Division (2): 1978–79, 1993–94

1978–79, 1993–94 Football League Third Division (1): 1920–21

1920–21 Football League Third Division South Cup (1): 1945–46

1945–46 Full Members’ Cup (1): 1990–91

Clasificaciones y Logros Notables:

Ascenso a la Premier League (3): 1969, 1997, 2013 (a través de los play-offs)

1969, 1997, 2013 (a través de los play-offs) Finalista de la FA Cup (2): 1990, 2016

1990, 2016 Finalista de la FA Cup (1): 2025 (bajo la dirección de Oliver Glasner)

El Crystal Palace, bajo la dirección de Oliver Glasner y con un equipo talentoso liderado por Joel Ward, se encuentra en un momento prometedor. Su reciente clasificación a la final de la FA Cup ha generado una gran ilusión entre los aficionados. Con una historia de lucha y resiliencia, las Eagles continúan su vuelo en el competitivo mundo del fútbol inglés, buscando consolidarse en la Premier League y alcanzar nuevas alturas.

Crystal Palace Las Águilas de Selhurst Park: Historia y Resiliencia was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos, widgets y servicios de terceros son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.