¿Cuál es el mejor Estado para abrir una empresa en USA, LLC o Corp?

Comparación de Estados para Crear una LLC Delaware, Florida, Nuevo México, Texas y Wyoming

¿Qué es una LLC?

Una LLC (siglas en inglés de Limited Liability Company o Sociedad de Responsabilidad Limitada) es una estructura legal popular para empresas comerciales que combina características de una corporación y una empresa unipersonal. Aquí te presento algunos puntos clave

Protección de responsabilidad limitada Una de las principales ventajas de una LLC es la protección de responsabilidad limitada que ofrece a sus dueños. Esto significa que los bienes personales de los miembros de la LLC (dueños) están generalmente separados de los bienes de la empresa. En caso de deudas o demandas contra la LLC, los acreedores por lo general solo pueden ir tras los bienes de la empresa, no de los miembros personalmente.

Estructura flexible : Las LLCs tienen más flexibilidad en su gestión interna que las corporaciones. No se exige un consejo de administración ni trámites tan estrictos. Los miembros de la LLC pueden acordar cómo se gestionará la empresa a través de un contrato operativo.

Impuestos : A las LLCs se las considera generalmente entidades «transparentes» a efectos fiscales. Esto significa que los beneficios o pérdidas de la empresa pasan a las declaraciones de impuestos personales de los miembros, evitando la doble tributación que puede ocurrir con las corporaciones.

Creación : Formar una LLC implica presentar la documentación pertinente y pagar las tarifas correspondientes en el estado donde se desee establecer la empresa. Los requisitos específicos pueden variar de un estado a otro.

Elegir el estado ideal para crear una LLC (Sociedad de Responsabilidad Limitada) depende de las necesidades y prioridades de tu negocio.

Cada estado ofrece diferentes ventajas y desventajas en cuanto a costos, impuestos, privacidad y protección de activos. A continuación, se presenta una comparación detallada de los cinco estados mencionados.

Delaware

Pros

Privacidad : Delaware no exige la divulgación de los nombres de los miembros de la LLC, lo que ofrece un alto nivel de anonimato.

Delaware no exige la divulgación de los nombres de los miembros de la LLC, lo que ofrece un alto nivel de anonimato. Protección de activos : Delaware tiene leyes sólidas de protección de activos que protegen los bienes personales de los miembros de la LLC en caso de demandas.

Delaware tiene leyes sólidas de protección de activos que protegen los bienes personales de los miembros de la LLC en caso de demandas. Favorable para las empresas : Delaware tiene un historial de ser favorable a las empresas, con un sistema fiscal flexible y un marco legal bien desarrollado para las LLC.

Delaware tiene un historial de ser favorable a las empresas, con un sistema fiscal flexible y un marco legal bien desarrollado para las LLC. Elección popular :Delaware es el estado más popular para la formación de LLC, lo que significa que hay una gran cantidad de recursos y profesionales disponibles.

Contras

Costos: Las tarifas de formación y renovación de LLC en Delaware son más altas que en algunos otros estados.

Las tarifas de formación y renovación de LLC en Delaware son más altas que en algunos otros estados. Impuestos: Delaware tiene un impuesto estatal de sociedades, aunque no hay impuesto sobre la renta personal para los no residentes.

Delaware tiene un impuesto estatal de sociedades, aunque no hay impuesto sobre la renta personal para los no residentes. Requisitos de reuniones Delaware exige que las LLC celebren al menos una reunión anual de miembros.

Florida

Pros

Sin impuesto sobre la renta: Florida no tiene impuesto estatal sobre la renta personal ni sobre las empresas, lo que la convierte en una opción atractiva para los dueños de negocios que buscan minimizar sus obligaciones fiscales.

Florida no tiene impuesto estatal sobre la renta personal ni sobre las empresas, lo que la convierte en una opción atractiva para los dueños de negocios que buscan minimizar sus obligaciones fiscales. Costos bajos: Los costos de formación y renovación de LLC en Florida son relativamente bajos.

Los costos de formación y renovación de LLC en Florida son relativamente bajos. Economía empresarial: Florida tiene una economía empresarial en crecimiento, con muchas oportunidades para las empresas.

Contras

Privacidad: Florida exige la divulgación de los nombres y direcciones de los miembros de la LLC, lo que ofrece menos privacidad que Delaware.

Florida exige la divulgación de los nombres y direcciones de los miembros de la LLC, lo que ofrece menos privacidad que Delaware. Protección de activos: Las leyes de protección de activos de Florida son menos sólidas que las de Delaware.

Las leyes de protección de activos de Florida son menos sólidas que las de Delaware. Requisitos de informes : Florida exige que las LLC presenten informes anuales más detallados que algunos otros estados.

Nuevo México

Pros

Privacidad : Nuevo México no exige la divulgación de los nombres de los miembros de la LLC, ofreciendo un alto nivel de anonimato.

Nuevo México no exige la divulgación de los nombres de los miembros de la LLC, ofreciendo un alto nivel de anonimato. Costos bajos : Los costos de formación y renovación de LLC en Nuevo México son bajos.

Los costos de formación y renovación de LLC en Nuevo México son bajos. Sin impuesto anual : Nuevo México no exige un informe anual ni un impuesto anual de LLC.

Contras

Nuevo impuesto estatal: En 2023, Nuevo México introdujo un nuevo impuesto estatal sobre la renta para las empresas, lo que lo hace menos atractivo desde el punto de vista fiscal.

En 2023, Nuevo México introdujo un nuevo impuesto estatal sobre la renta para las empresas, lo que lo hace menos atractivo desde el punto de vista fiscal. Protección de activos: Las leyes de protección de activos de Nuevo México son menos sólidas que las de Delaware.

Las leyes de protección de activos de Nuevo México son menos sólidas que las de Delaware. Menos popular: Nuevo México es un estado menos popular para la formación de LLC, lo que significa que hay menos recursos y profesionales disponibles.

Texas

Pros

Sin impuesto sobre la renta : Texas no tiene impuesto estatal sobre la renta personal ni sobre las empresas.

Texas no tiene impuesto estatal sobre la renta personal ni sobre las empresas. Costos bajos : Los costos de formación y renovación de LLC en Texas son bajos.

Los costos de formación y renovación de LLC en Texas son bajos. Economía fuerte : Texas tiene una economía fuerte y diversa, con muchas oportunidades para las empresas.

Contras

Privacidad Texas exige la divulgación de los nombres de los miembros de la LLC, lo que ofrece menos privacidad que Delaware o Nuevo México.

Texas exige la divulgación de los nombres de los miembros de la LLC, lo que ofrece menos privacidad que Delaware o Nuevo México. Protección de activos Las leyes de protección de activos de Texas son menos sólidas que las de Delaware.

Las leyes de protección de activos de Texas son menos sólidas que las de Delaware. Requisitos de informes Texas exige que las LLC presenten informes anuales más detallados que algunos otros estados.

Wyoming

Pros

Privacidad: Wyoming no exige la divulgación de los nombres de los miembros de la LLC, ofreciendo un alto nivel de anonimato.

Wyoming no exige la divulgación de los nombres de los miembros de la LLC, ofreciendo un alto nivel de anonimato. Protección de activos: Wyoming tiene leyes sólidas de protección de activos que protegen los bienes personales de los miembros de la LLC en caso de demandas.

Wyoming tiene leyes sólidas de protección de activos que protegen los bienes personales de los miembros de la LLC en caso de demandas. No hay impuesto estatal: Wyoming no tiene impuesto estatal sobre la renta personal ni sobre las empresas.

Contras

Costos: Las tarifas de formación de LLC en Wyoming son más altas que en algunos otros estados, aunque las tarifas de renovación son bajas.

Las tarifas de formación de LLC en Wyoming son más altas que en algunos otros estados, aunque las tarifas de renovación son bajas. Requisitos de reuniones: Wyoming exige que las LLC celebren al menos una reunión anual de miembros.

Wyoming exige que las LLC celebren al menos una reunión anual de miembros. Menos popular: Wyoming es un estado menos popular para la formación de LLC, lo que significa que hay menos recursos y profesionales disponibles.

Resumen sobre Comparación de Estados donde una empresa en EE.UU.

Elegir el mejor estado para crear una LLC depende de las necesidades y prioridades de tu negocio.

Considera los siguientes factores :

Privacidad :¿Qué nivel de anonimato deseas para los miembros de tu LLC?

:¿Qué nivel de anonimato deseas para los miembros de tu LLC? Protección de activos : ¿Qué tan importante es la protección de tus bienes personales en caso de demandas?

¿Qué tan importante es la protección de tus bienes personales en caso de demandas? Impuestos :¿Qué estados tienen impuestos sobre la renta personal o corporativa que podrían afectar a tu negocio?

:¿Qué estados tienen impuestos sobre la renta personal o corporativa que podrían afectar a tu negocio? Costos : ¿Cuáles son los costos de formación, renovación y presentación de informes anuales en cada estado?

¿Cuáles son los costos de formación, renovación y presentación de informes anuales en cada estado? Requisitos : ¿Qué requisitos de reuniones y presentación de informes existen para las LLC en cada estado?

¿Qué requisitos de reuniones y presentación de informes existen para las LLC en cada estado? Popularidad :¿Qué tan popular es la formación de LLC en cada estado? Esto puede afectar la disponibilidad de recursos y profesionales.

A continuación, un resumen rápido de cada estado

Delaware :Ideal para la privacidad y la protección de activos, pero con costos más altos.

:Ideal para la privacidad y la protección de activos, pero con costos más altos. Florida :Sin impuesto sobre la renta, pero con menos privacidad y protección de activos que Delaware.

:Sin impuesto sobre la renta, pero con menos privacidad y protección de activos que Delaware. Nuevo México : Privacidad y bajos costos, pero con un nuevo impuesto estatal sobre la renta para las empresas.

Privacidad y bajos costos, pero con un nuevo impuesto estatal sobre la renta para las empresas. Texas :Sin impuesto sobre la renta y bajos costos, pero con menos privacidad y protección de activos.

:Sin impuesto sobre la renta y bajos costos, pero con menos privacidad y protección de activos. Wyoming : Privacidad, protección de activos y sin impuesto estatal, pero con costos de formación más altos y menos recursos disponibles.

Recomendación :

En base a la información proporcionada, no puedo ofrecer una recomendación definitiva sin conocer más sobre las necesidades y prioridades específicas de tu negocio.

