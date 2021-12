¿Cuál es la diferencia entre baterías y percusiones?

Los conceptos de baterías y percusiones crean confusión entre aquellos que no conocen las complejidades de ambas categorías, pese a que comparten características similares. Los percusionistas y bateristas aprenden desde muy temprano a distinguir la diferencia identificando las cualidades específicas de cada tipo de instrumento.

Una gran aclaración al momento de querer diferenciar las baterías y percusiones es que los tambores entran en la categoría de instrumentos de percusión. Sin embargo, no todos los instrumentos de percusión pueden considerarse baterías.

Un tambor requiere específicamente producir un tono indefinido y se aplica para instrumentos que se golpean con baquetas, mazos, batidores o las manos. Los instrumentos de percusión incluyen cualquiera que pueda golpearse con un mazo o que genere un efecto extramusical.

Instrumentos de percusión

Hay varios tipos de tambores, incluyendo bombos, bongos, congas, tom-toms y tambores de guerra. Históricamente se utilizaban pieles de animales, las cuales se estiraban como membranas, para crear cada uno de estos instrumentos.

La piel, que debe estar estirada sobre la membrana superior del instrumento, se puede golpear para producir ritmos de rápido desarrollo, bajos en auge y ayudar a impulsar el pulso de la pieza. Por esta razón, los tambores a menudo se denominan membranófonos.

Percusión afinada

Los instrumentos de percusión con tono también se conocen comúnmente como instrumentos con barras. Estos incluyen cualquier instrumento de percusión que deba golpearse para crear sonido que sea definido.

Algunos ejemplos de instrumentos de percusión con tono son el xilófono, la marimba, el glockenspiel, las campanas tubulares y la celesta. Cada uno de estos instrumentos está comúnmente presente en orquestas sinfónicas; sirven para proporcionar acentos a los ritmos principales de una obra musical y melodías de color que se duplican en la sección de viento de madera o metales de la orquesta.

Percusión sin tono

Los instrumentos de percusión sin tono deben ser golpeados con un mazo, baqueta o batidor, pero no producen un tono definido.

Los tambores son una subcategoría de instrumentos de percusión sin tono. Sin embargo, hay muchos otros instrumentos que no son tambores que también entran en esta categoría. El triángulo, el silbato, las maracas, los bloques de madera, los bloques del templo, las castañuelas y cientos de otros pequeños instrumentos de percusión que no crean tonos definidos y carecen de una membrana de parche, hacen parte de esta misma modalidad.

¿Cuál es la diferencia entre un baterista y un percusionista?

Primero cabe resaltar que se pueden encontrar baterías y percusiones de segunda mano, con una gran calidad. Aclarado esto, también vale resaltar que a diferencia de los percusionistas, los bateristas casi siempre tocan con baquetas -estos últimos son muy típicos de los géneros musicales modernos, como el pop, el rock, el jazz, etc-.

La batería se ha estandarizado hace décadas y en la mayoría de los casos consta de un bombo, caja, timbales, platillos y hardware. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada baterista tiene sus propias preferencias. Dicho instrumento puede constar de diferentes números de piezas, como contrabajo, varios platillos o muchos timbales, entre otros.

Mientras el baterista toca una batería, un percusionista es responsable de varios tipos de instrumentos de percusión. Además, muchos conjuntos utilizan dos o más percusionistas, donde cada uno de ellos es responsable de un determinado grupo de instrumentos de percusión. Una situación menos típica es ver a dos bateristas en un conjunto.

Los bateristas comúnmente utilizan otros instrumentos de percusión

Es muy común ver a los bateristas usando otros instrumentos de percusión como parte de su set. Además, algunos de estos se pueden modificar o montar para adaptarse perfectamente a una batería.

Un timbal de batería, una pandereta, un bloque de jam y un cencerro son ejemplos perfectos, mientras que los módulos de batería eléctrica modernos pueden emular prácticamente cualquier percusión que se pueda imaginar.

Ahora sí, conociendo estas diferencias podrás elegir mejor qué tipo de instrumento de los mencionados te gustaría empezar a tocar. Recuerda que para encontrar baterías y percusiones en México puedes entrar al sitio de Coppel.com y adquirir la opción que más se amolde a tus gustos.

