¿Cuál es la diferencia entre parafrasear y resumir?

Parafrasear y resumir son dos términos relacionados que a menudo confunden a los escritores y deben aprenderse.

Tomemos un ejemplo de un incidente que quiera decirle a sus amigos. Hay dos situaciones por las cuales puede entregar el mensaje.

La primera forma es que cuente toda la historia en sus propias palabras y tome la hora de sus compañeros. Esto se llama parafraseando.

En el otro caso, solo le dices los puntos principales de todo el incidente y resumen la situación en ningún momento. Este término está resumiendo donde salvaste el tiempo de tus amigos.

Sepa que se sumergiremos y hablaremos de estos dos términos y los diferenciaremos para eliminar los conceptos de lectores.

¿Qué es parafrasear?

El término parafrasado se puede explicar como presentando las ideas de otras personas en sus propias palabras.

Supongamos que estás leyendo un libro y como las ideas de un autor que presentó allí. Si desea utilizar esos conceptos en su artículo, debe ser único.

Aunque el contexto sigue siendo el mismo, pero las palabras deben modificarse para cambiar la estructura del contenido y hacerlo único.

De lo contrario, el contenido de su artículo se contará como contenido plagiarizado y este factor puede causar demasiado daño a la reputación del sitio.

Para hacer que el contenido sea único y de escape de la duplicación, puede usar una herramienta de cambiador de palabras que gire todo el texto y haga que sea único para los usuarios.

Trabajando de parafrases

El trabajo de las herramientas de parafrasing en línea es bastante simple. Su principal tarea es reducir los esfuerzos humanos y proporcionarles un nuevo contenido al instante.

Cuando se inserta el texto en la herramienta parafraseando, gira todo el contenido y cambia la estructura.

Estas herramientas están basadas en AI y usan el algoritmo avanzado. Los usuarios pueden obtener numerosas instalaciones utilizando estas herramientas y hacen que el contenido sea único.

Discutamos algunas características principales de estas herramientas de reformulamiento.

· Base de datos enorme sinónimo

Estas herramientas en línea tienen una biblioteca muy amplia de palabras alternativas que ayudan a los usuarios a generar múltiples artículos sobre el mismo tema.

Cuando coloca el texto en estas herramientas, cambian el sinónimo de palabras para cambiar la estructura del texto y hacerlo diferente del original.

· Mantener el significado original

Si bien reescribe el contenido manualmente, hay posibilidades de que agregue algunas ideas irrelevantes en el artículo que conducirá a perturbar el significado original del texto.

Estas herramientas en línea leen el texto profundamente y hacen los cambios que preserven el significado original del contexto.

· Evitar la duplicación en el contenido.

Dado que la biblioteca sinónimo de estas herramientas es muy vasta, estas herramientas de reformulación cambian toda la estructura del contenido y lo hacen libre de plagio.

Los usuarios obtienen un 100% de texto único que pueden ayudarles a mejores rankings en el SERP.

· Resultados rápidos y precisos

Si una persona comienza a reescribir el contenido, puede tardar mucho tiempo en generar contenido único y, probablemente, cometer algunos errores en el contenido.

Pero un buen parafrasador le proporciona un resultado preciso en ningún momento y puede aumentar el tráfico en la página usando contenido generado por estas herramientas.

¿Qué se está resumiendo?

Un resumen son las ideas principales o usted dice los puntos principales de todo el texto que puede explicar la historia en resumen.

Toma el ejemplo del periódico. Aquí leemos el único titular y obtuvimos la idea de toda la historia que se explica en esa sección.

Entonces, una sola línea es suficiente para explicar el tema central de toda la historia. Esa línea es el resumen de todo el contenido.

Obtener el resumen de los prolongados artículos es bastante difícil, ya que tiene que leer el artículo y sacar ideas centrales desde allí.

Es un proceso de toma de tiempo y también puede perderse algunos puntos importantes. Para facilitar esta tarea y generar el resumen al instante, debe usar un resumidor de textos.

Cuando se genera el artículo en esta herramienta basada en AI, lee el contenido a fondo y saca los puntos importantes que explican toda la historia.

Trabajando en las herramientas de resumen

Al igual que los parafraquisers, los resumidos de texto también son herramientas en línea basadas en AI que ayudan a descubrir líneas importantes del contenido.

Sacar el encabezado principal de los artículos largos es una tarea difícil, ya que necesita dedicar tiempo y leer el contenido a fondo.

Para deshacerse de estos esfuerzos y facilitar el trabajo, debe aceptar la ayuda de resumir herramientas que eliminen el resumen de un artículo en ningún momento.

Aquí hablaremos sobre las características de estas herramientas de generación de resumen.

· Mostrar las mejores líneas

Estas herramientas trabajan en algoritmos. Cuando coloca el texto en la casilla de resumen, lee el contenido a fondo y saca las mejores líneas desde allí.

Para una persona, puede ser un proceso de toma de tiempo, pero estas herramientas escanean todo el documento y extraen los encabezados principales al instante.

· Establecer la longitud del resumen

Los usuarios pueden establecer la longitud del resumen en estas herramientas. En general, la longitud del resumen es un tercio de todo el contenido.

Pero los usuarios pueden aumentar o disminuir la longitud en consecuencia utilizando la barra de longitud de resumen.

· Mostrar en puntos de bala.

Las balas hacen que el texto sea más fácil de leer y entender. Los lectores prefieren leer el contenido que se explica en bala, ya que esto puede eliminar los conceptos de una manera más precisa.

Estas herramientas en línea lo facilitan generando el texto en balas y dando al artículo un aspecto más llamativo.

Líneas inferiores

Muchas personas confunden los términos parafraseando y resumiendo. Aunque, están relacionados, el proceso es diferente en ambos términos.

En parafrasear, debe reescribir el texto en sus propias palabras. Aquí puede usar las ideas de otras personas, pero las líneas se vuelven únicas en parafrasear.

Resumir es el proceso de extraer líneas principales de los artículos que explican toda la historia en resumen. Ayuda a los lectores a ahorrar tiempo y obtener la respuesta del texto en 2 o 3 líneas.

¿Cuál es la diferencia entre parafrasear y resumir? was last modified: by

En: Entorno Laboral