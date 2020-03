¿Cuáles son las características epidemiológicas del COVID-19?

La pandemia emergente de COVID-19 ha experimentado tres etapas: brote local, comunicación comunitaria y etapa generalizada (epidemia).

Dinámica de transmisión:

En la etapa temprana de la epidemia, el período de incubación promedio fue de 5.2 días; el tiempo de duplicación de la epidemia fue de 7,4 días, es decir, el número de personas infectadas se duplicó cada 7,4 días; el intervalo continuo promedio (el intervalo de tiempo promedio de transmisión de una persona a otra) fue de 7,5 días; El índice básico de regeneración(RO) se estimó en 2.2-3.8, lo que significa que cada paciente infecta a 2.2-3.8 personas en promedio.

Intervalos promedio principales:

Para los casos leves, el intervalo promedio desde el inicio hasta la visita inicial al hospital fue de 5.8 días, y el del inicio hasta la hospitalización de 12.5 días; para casos severos, el intervalo promedio desde el inicio hasta la hospitalización fue de 7 días y el del inicio hasta el diagnóstico de 8 días; Para los casos de mortalidad, el intervalo promedio desde el inicio hasta el diagnóstico fue significativamente mayor (9 días),y el de inicio hasta la muerte fue de 9,5 días.

Etapas de comunicación: la epidemia de COVID-19 pasó tres etapas:

1) la etapa del brote local (los casos de esta etapa están relacionados principalmente con la exposición de un mercado de mariscos);

2) la etapa de comunicación comunitaria (comunicación interpersonal y transmisión de agrupamiento en comunidades y familias);

3) etapa generalizada (difusión rápida, con gran flujo de población,a todo el país de China e incluso al mundo)

