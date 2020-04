¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de COVID-19?

El inicio de COVID-19 se manifiesta principalmente como fiebre,pero algunos pacientes tempranos pueden no tener fiebre, con solo escalofríos y síntomas respiratorios, que pueden ocurrir junto con tos seca leve, fatiga, falta de respiración, diarrea, etc.

Sin embargo, secreción nasal, el esputo y otros síntomas son poco frecuentes. Los pacientes pueden desarrollar disnea gradualmente.

En casos severos, la enfermedad puede progresarrápidamente, causando síndrome de dificultad respiratoria aguda,shock séptico, acidosis metabólica irreversible y trastornos de lacoagulación en cuestión de días. Algunos pacientes comienzancon síntomas leves sin fiebre. La mayoría de los pacientes tienenun buen pronóstico, mientras que unos pocos se vuelven críticos ya veces fatalmente enfermos

En : Salud y Vida Sana