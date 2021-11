¿Cuáles son las mejores aplicaciones para aprender español?

Hemos visto cómo muchos usuarios buscar Apps para aprender inglés, y eso es muy bueno, en muchos países se requiere de este idioma para comunicarse tanto básicamente cómo de forma avanzada en el trabajo, y mientras más especializado sea el empleo mayor nivel se requiere.

Pero si, el usuario se va a Latinoamérica, la bandera de España debe privar en el idioma, pues el castellano o idioma español, es el utilizado en casi todos los países del hemisferio occidental, salvo en Brasil que usan el idioma portugués, en Canadá que usan el idioma inglés, en EE UU también usan el idioma inglés y otros países más pequeños principalmente colonias inglesas o francesas del Mar Caribe donde se habla el idioma inglés y el idioma francés.

En la actualidad 22 los países tienen el idioma español como lengua oficial.

Esta es la lista:

México,

Guatemala,

El Salvador,

Honduras,

Nicaragua,

Costa Rica,

Panamá,

Colombia,

Ecuador,

Perú,

Bolivia,

Chile,

Argentina,

Uruguay,

Paraguay,

Venezuela,

Puerto Rico,

República Dominicana,

Cuba,

Guinea Ecuatorial

y España claro está.

Esto implica que casi 500 millones de personas en el mundo tienen el idioma español cómo lengua oficial en sus países de origen, esta es una cifra muy importante, y que le da peso a esta lengua, en el ámbito de la comunicación globalizada.

Esta cifra coloca al idioma español, cómo la segunda lengua oficial más hablada en el mundo, y se ubica solo por detrás del chino mandarín.

Una cifra muy interesante también es que Estados Unidos agrupa la mayor cantidad de hispanohablantes en un país donde el idioma español no es oficial.

Esto sumado a los millones de habitantes de países donde la lengua oficial no es el idioma español, es importante considerar que en el año 2020 más de 20 millones de personas en el mundo tomaron clases de idioma español como lengua extranjera, es decir, habitantes de países que no tienen el idioma como oficial tomaron clases de español de forma presencial.

Pero en estos tiempos de pandemia, tal vez sea un poco complicado asistir a clases de español de forma presencial, por lo que en este artículo vamos a recomendar las probablemente mejores Apps o aplicaciones para aprender español.

Aplicaciones para aprender español

Hemos recopilado una interesante lista de aplicaciones para aprender español a través de tu Smartphone en cualquier lugar.

Duolingo:

Al día de hoy está App posee más de 300 millones de usuarios activos en todo el mundo y como punto importante por su sostenibilidad en el tiempo y robustez es la aplicación educativa más descargada de la historia. Tiene cursos en más de 30 idiomas

Memrise:

Se basa en el aprendizaje de vocabulario, en cada sesión el usuario puede aprender alrededor de 15 palabras del idioma seleccionado, en este caso español.

Busuu:

Esta aplicación es tanto gratuita cómo de pago, por lo que si requerimos avanzar a niveles más altos en el aprendizaje de español debemos irnos a la versión de pago. Muy buena para estudiantes de nivel intermedio en adelante.

MosaLingua:

Se basa en una estructura particularmente jerarquica en la que el usuario puede ir aprendiendo como si estuviera recorriendo un arbol, con muchas categorias , y variedad de opciones en cada nivel.

Babbel:

Esta aplicación es de pago, al ser Premium es interesante que se centre en solo 14 idiomas, y por se solo estos, el enfoque es más definido y robusto.

