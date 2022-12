¿Cuáles son los mejores modelos de portabicicletas y fundas para autos?

Las actividades de excursiones, aventura en montañas y senderismo son una práctica sumamente atractiva, divertida, relajante y que permite conectar con los enormes beneficios que ofrece la vida en la naturaleza. En este sentido, estar en contacto con paisajes de vegetación y agua es posible a partir de contar con el equipamiento necesario para transportarse.

A su vez, si eres una persona apasionada por recorrer estos lugares te comentamos las opciones y propuestas de porta bicicleta para que lleves tu todo terreno a los lugares más apasionantes y vibrantes. Es una excelente ocasión para que cargues tu equipo de dos ruedas en un vehículo y salgas a recorrer, conocer y descubrir los lugares que más te gusten.

Los porta bicicleta son accesorios resistentes, prácticos, seguros y que se adaptan a la estructura de tu auto y tu bicicleta para que puedas cargarla de manera simple, cómoda y sin riesgos de dañar ningún elemento. Además, ofrecen gran comodidad y agarre, sin que tengas que preocuparte por posibles accidentes o inconvenientes. También hay una amplia gama de modelos entre los que pueden encontrarse de techo o para la parte trasera de la luneta.

En la misma línea referida a automóviles, insumos y accesorios también es clave que cuentes con un buen juego de fundas para auto. Son necesarias ya que te brindan la protección, cuidado y aislamiento de la carrocería de factores como el viento, la lluvia, el polvo, el granizo y cualquier otra inclemencia climática que pueda poner en riesgo al vehículo.

Existen una gran variedad de modelos de fundas para auto que además de proteger los cristales, plásticos y chapa, cumplen el rol indispensable de mantener el estado de la pintura, su brillo, calidad y durabilidad. Por eso, son un accesorio sumamente funcional y necesario para que incorpores en tu lista de productos para el auto.

¿Cómo trasladar tu bicicleta de manera práctica y segura?

Si te vas a desplazar en vehículo para realizar un viaje y deseas llevarte contigo la bicicleta, es importante que evalúes la compra de una porta bicicleta para auto que cumpla con todas las normas de seguridad, reglamentos y pautas de movilidad.

Un modelo práctico y simple es el que ofrece la marca Nuevo Hogar, de acero negro, con medidas de 18 x 5,5 x 16,5. Es de color negro, sólido y resistente, con un precio de venta de $5.590. También está la línea Bull que ofrece un portabicicleta con brazo retráctil. Es de fierro, color negro, con capacidad de carga de 20 kilos y su precio de venta es de $14.490.

Otra de las propuestas es la de la marca Genérico para Pick Up. Se trata de un Pad Xroad que te permite trasladar tus bicicletas sin riesgos de rayaduras, abolladuras ni marcas en tu camioneta. El artículo brinda protección premium acolchada para plataformas de la parte de atrás, solapa para hacer más fácil el acceso al tirador del portón trasero y una capacidad para movilizar hasta 5 bicicletas. Este modelo cuenta con un 38% de descuento, lo que te permite adquirirlo a $49.990 en vez de pagar su precio original de $79.990.

Por el lado de la marca Lhotse también presenta una estructura para cargar 6 bicicletas en camionetas Pick-Up de manera eficiente, ágil y segura, sin riesgo de marcas ni rayaduras en vidrios ni carrocerías. El precio de venta de dicha estructura es de $74.990 con el 25% de descuento, si no el valor origial de venta es de $99.990.

A su vez, una opción que se presenta a la venta es la marca Buzzrack con su modelo Buzzybee de 115 cm de largo, 103 cm de ancho y 22 cm de alto. El mismo permite transportar de manera segura y confiable hasta 4 bicicletas gracias a su armazón resistente y sólido. El precio de venta, con el 20% de descuento, es de $319.990, mientras que sin descuento se vende a $399.990.

Los mejores modelos de fundas para proteger tu auto

El mantenimiento, conservación y cuidado del auto es sumamente importante para brindarle mayor durabilidad, tanto a la carrocería como así también al aspecto mecánico-técnico del sistema de motor. En cuanto a su exterior, un accesorio muy valioso y útil es una funda para autos que te garantiza aislamiento de las inclemencias del tiempo.

Por el lado de la marca Genérico existe en el mercado una funda que se confecciona en diferentes tamaños de acuerdo a las medidas de tu auto. Los aportes principales que te otorga protección contra el sol, nieve, lluvia y suciedad. El accesorio con medidas de 4,80 por 1,75 por 1,20 se encuentra a la venta por $12.990.

A su vez, dentro de la misma marca, ofrecen un modelo más resistente, equipado y grueso hecho 100% de poliéster. Es una propuesta de fundas para vehículos a partir de un protector impermeable que brinda aislamiento del polvo, la lluvia y cualquier otro tipo de fenómeno climático que pueda dañar o poner en riesgo la integridad de tu vehículo.

En cuanto a la categoría de funda asiento auto para el interior, también es importante brindarle protección y resguardo a los asientos y butacas para mantener en excelente estado de conservación y evitar su deterioro. Además, es un artículo que otorga mayor comodidad y bienestar para las personas que viajan.

En ese sentido, una propuesta es la funda que ofrece la marca Sparco en su modelo universal de color negro. El set completo se encuentra a la venta por $46.790 y puedes tomarlo como una inversión ya que te otorga una gran vida útil a tus asientos.

Las fundas para asientos te permiten que el material de las butacas no se desgaste, rompa ni dañe ante los efectos del polvo, el calor, los roces de las personas que se sientan, las posibles caídas de bebidas y comidas mientras se realiza un viaje.

En conclusión, si cuentas con una bicicleta de montaña y quieres recorrer en excursiones aquí puedes asesorarte sobre las estructuras para cargarla en tu auto y además los detalles a tener en cuenta sobre fundas para proteger tu automóvil.

Fotos.Pexels