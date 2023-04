¿Cuales son los seguros medicos mas baratos en España con y sin copago?

¿Cuales son los seguros medicos mas baratos en España?

Si estás buscando un seguro médico que te ofrezca una buena cobertura sanitaria sin tener que pagar mucho dinero, es posible que te interese conocer cuáles son los seguros médicos más baratos y responsables en España.

En este artículo te vamos a mostrar un ranking de las pólizas más económicas que puedes contratar en el mercado actual, según el tipo de seguro que elijas: con copago o sin copago.

Los seguros médicos con copago son aquellos que te cobran una pequeña cantidad cada vez que utilizas el servicio médico, como una consulta, una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica. Esta modalidad suele tener unas primas más bajas que los seguros sin copago, pero también implica un mayor gasto a la larga si usas mucho el seguro.

Los seguros médicos sin copago son aquellos que te ofrecen una asistencia sanitaria ilimitada sin tener que pagar nada extra por cada uso. Esta modalidad suele tener unas primas más altas que los seguros con copago, pero también te garantiza un mayor ahorro si necesitas acudir al médico con frecuencia.

Según los datos recopilados por diferentes comparadores de seguros de salud, estos son los seguros médicos más baratos y responsables en España en cada modalidad:

Seguros médicos más baratos con copago:

Caser Inicia: por 12 euros al mes, te ofrece un cuadro médico amplio, pruebas diagnósticas, especialidades médicas y cobertura dental básica. El copago varía según el servicio, desde 4 euros por consulta hasta 60 euros por hospitalización.

Adeslas Go: por 19 euros al mes, te ofrece un cuadro médico de más de 43.000 profesionales, pruebas diagnósticas, especialidades médicas y cobertura dental básica. El copago varía según el servicio, desde 4 euros por consulta hasta 50 euros por hospitalización.

DKV Modular: por 28 euros al mes, te ofrece un cuadro médico de más de 40.000 profesionales, pruebas diagnósticas, especialidades médicas y cobertura dental básica. El copago varía según el servicio, desde 3 euros por consulta hasta 40 euros por hospitalización.

Seguros médicos más baratos sin copago:

Asisa Próxima Plus: por 36,46 euros al mes, te ofrece un cuadro médico de más de 40.000 profesionales, pruebas diagnósticas, especialidades médicas, hospitalización y cirugía. No tiene ningún tipo de copago ni carencias.

Fiatc Medifiatc: por 58 euros al mes, te ofrece un cuadro médico de más de 30.000 profesionales, pruebas diagnósticas, especialidades médicas, hospitalización y cirugía. No tiene ningún tipo de copago ni carencias.

AXA Activa Plus: por 60 euros al mes, te ofrece un cuadro médico de más de 32.000 profesionales, pruebas diagnósticas, especialidades médicas, hospitalización y cirugía. No tiene ningún tipo de copago ni carencias.

Como puedes ver, existen opciones para todos los gustos y bolsillos a la hora de contratar un seguro médico en España. Lo importante es que compares las diferentes ofertas y coberturas que hay en el mercado y elijas la que mejor se adapte a tus necesidades y expectativas. Recuerda que lo barato no siempre es lo mejor y que lo más importante es tu salud y la de los tuyos.

