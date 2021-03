¿Cuáles son los sitios más visitados de la internet?

Sitios web como Google, YouTube o Facebook son en la actualidad parte fundamental en las vidas de miles de millones de personas alrededor del mundo, ¿de qué otra forma podríamos buscar algo que queramos saber, hacer nuevas amistades y mantener las antiguas o entretenernos con algún video?

La pandemia nos forzó a llevar nuestras vidas a lo digital, modificando nuestros hábitos y la forma en la que trabajamos, aprendemos y nos entretenemos, además de poner en primer plano temas como la ciberseguridad y el uso de herramientas como una VPN para protegernos de espionaje o ataques.

Usar una VPN para acceder a todo el contenido de Netflix o para burlar bloqueos geográficos por censura nos permite disfrutar de los sitios web más populares, incluso si están bloqueados por censura; acceder a estos sitios es cada vez más fácil.

Aunque el dominio de la internet recae sobre unos cuantos competidores, lo cierto es que el panorama está compuesto por decenas de sitios web más que compiten por una porción de

las visitas, ¿quieres saber cuáles son los sitios web más populares de la internet? A continuación te lo decimos.

Los sitios más visitados de la internet

El dominio del internet en la actualidad recae sobre un puñado de compañías que son reconocibles en todo el mundo. Google, YouTube o Facebook son palabras ampliamente conocidas por el impacto de dichas plataformas en nuestras vidas, reservándose una larga porción de las visitas.

Los 3 sitios web más visitados (por visitas mensuales)

Google: 92,5 billones

YouTube: 34,6 billones

Facebook: 25,5 billones

Juntos, esos tres sitios web amasan unos 152 billones de visitas al mes, más que los otros 47 sitios que conforman la lista de 50 sitios web más visitados de internet. Además de esto, la pandemia transformó todo, desde nuestra forma de trabajar, aprender, comunicar y comprar, migrando todas y cada una de estas actividades al espacio digital y amplificando el dominio de estas compañías en la red.

Bajo esta nueva realidad, démosle un vistazo a algunos de los sitios web más visitados del mundo de acuerdo con data e información de Similarweb para noviembre de 2020.

Los sitios web más visitados en el mundo.

Google (propiedad de Alphabet) se sitúa en lo más alto del ranking con su dominio insignia, Google.com, buscador en el que realiza más de dos billones de búsquedas al año a través de su red; sus ingresos fueron de 40.269 millones de dólares, siendo el 80% de estos ingresos por publicidad.

En segundo lugar, la plataforma de redes sociales Facebook tiene una base de usuarios de 2.700 millones. En promedio, los usuarios pasan 34 minutos diarios en el sitio, mientras que el 36% de los usuarios afirman que también es el lugar donde obtienen sus noticias, una cifra superior a la de cualquier otra red social.

Por su parte, en territorios como el chino, Baidu recibió 5.600 millones de visitas en noviembre de 2020. Baidu también está ampliando su negocio, aventurándose en los vehículos eléctricos en una asociación con el fabricante de automóviles chino Geely.

Otro de los sitios más utilizados en el mundo es Zoom, dada la inmensa necesidad de herramientas de videoconferencias, agudizada durante la pandemia. Sus más de 2.700 millones de visitas mensuales lo colocan como uno de los sitios más visitados.

Los sitios más visitados, por país de origen

Estados Unidos sigue siendo un actor dominante en cuanto al origen de los sitios web más utilizados en el mundo. Aunque su alcance está muy concentrado a nivel mundial, solo un puñado de empresas posee la mayoría de estos sitios.

Microsoft, por ejemplo, es propietaria de siete de los principales sitios del mundo, incluidos LinkedIn y Live.com. Amazon, por su parte, posee cinco, incluyendo Twitch.tv, junto con dominios populares centrados en Amazon en Japón, Reino Unido y Alemania.

China posee cinco sitios web dominantes: Baidu, QQ, Bilibili, TikTok y AliExpress. QQ.com, propiedad de Tencent, es el primer sitio de noticias de China, con más de 981 millones de visitas mensuales. Al igual que WeChat, QQ también ofrece una popular plataforma de mensajería instantánea.

Solo cuatro de los sitios web más visitados a nivel mundial tienen su sede en Rusia y Japón, mientras que el resto del mundo cuenta con 10 sitios principales en total.

Alcanzando nuevos niveles

Aunque los patrones globales de Internet están claramente dominados por unos pocos, ¿qué podemos hacer con su reciente crecimiento de tráfico?

Entre junio de 2019 y noviembre de 2020, los visitantes mensuales de Google aumentaron un 52,9%. Entre los sitios web más visitados a nivel global, esta tasa de crecimiento solo se encuentra por detrás de Instagram, con un 89,1% y Twitter, con un 67,1%.

Wikipedia, un sitio web sin ánimo de lucro creado en 2001 por Larry Sanger y Jimmy Wales, ha experimentado un crecimiento superior al 30%.

¿Cuáles son los sitios más visitados de la internet? was last modified: by

Temas relacionados:

En : Redes Sociales