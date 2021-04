Así eran los billetes de cuando el Bolívar era FUERTE de Verdad: El Canario de 500Bs

Los billetes de cuando el Bolívar era de FUERTE de Verdad

En sucesivas entregas estaremos hablando de los billetes venezolanos en sus distintas épocas, comparando el aspecto socioeconómico del pasado con los actuales momentos que atraviesa el pais.

Comenzamos con el «el canario» como le decía al billete de 500 Bolívares en 1947, que por lo demás fue un año muy movido en lo que respecta a nuestra historia comtemporánea, ese año hubo elecciones presidenciales.

El 14 de diciembre de 1947 se celebraron las primeras elecciones presidenciales libres y la cuarta en forma directa en Venezuela. Para elegir al sucesor de Rómulo Betancourt, Presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno. En estos comicios resultó vencedor el escritor Rómulo Gallegos del partido Acción Democrática. Estas elecciones fueron convocadas luego de 3 años que una junta de gobierno encabezada por Rómulo Bentacourt estabilizara el orden político y social en Venezuela, luego del golpe de estado a Medina Angarita.

Lo cierto es que aún con un ámbito social bastante movido por las nuevas reformas democráticas, Venezuela estaba en pleno auge en su nuevo ingreso , el petróleo, recordemos que antes de 1945 Venezuela estuvo gobernada por el dictador Gómez por 27 años.

Este Billete de 500 Bolívares de 1947. En su época se le llamaba popularmente Canario y equivalía a 149.25 dólares americanos, lo que significa que nuestra moneda tenía una equivalencia de 3.34 Bolívares por Dólar, en la actualidad un dólar americano equivale a varios millones de Bolívares de los viejos o los verdaderos antes de la recoversión monetaria.

De este billete solo se imprimieron 240.000 piezas, de lo que podemos estar seguro es que en ese momento ni en otras épocas hubo escasez de efectivo.



Fecha: Agosto 14 1947

Clasificación según Sergio Sucre: 500C

Dimensiones: 156 x 69 mm. (6,14 x 2,72 pulg.)

Anverso: Diseño basado en tonalidad amarilla con borde en forma de marco. A la derecha, retrato de Simón Bolívar dentro de un óvalo de autor anónimo. En el centro, la cifra «500», con la denominación en letras «QUINIENTOS BOLÍVARES» y la cláusula de pago «PAGADEROS AL PORTADOR EN LAS OFICINAS DEL BANCO» por debajo. En la parte superior, el nombre del emisor «BANCO CENTRAL DE VENEZUELA» con dos seriales debajo. En cada esquina, la cifra «500».

Reverso: Diseño basado en tonalidad amarilla. A la izquierda, dentro de un círculo, el Escudo Nacional. A la derecha, la cifra «500». En la parte superior, el nombre del emisor «BANCO CENTRAL DE VENEZUELA». En la parte inferior, la denominación en letras «QUINIENTOS BOLÍVARES». fuente.numismatica.info.ve

