Cuando éramos Ricos y no lo Sabíamos..Fotos de la Venezuela sin «Socialismo»

Despúes de casi 20 años de mal llamado socialismo del siglo xxi, que en definitiva ha retrocedido a Venezuela al siglo xviii, nos entra un poco de nostálgia y comenzamos a recordar aquellos años en que Venezuela era una verdadera potencia mundial, aquí se producía casí el 100% de los alimentos que consumíamos, quedando excedentes en algunos rublos que era exportados, de acuerdo a las estadísticas Venezuela exportaba hasta televisores, cosas casi impensable en la actualidad cuando el mayor rublo de exportación es el de Venezolanos Hambrientos huyendo de la peor crisis humanitaria que nadie en aquel pasado hermoso que tuvimos se imaginó llegaramos a caer tan bajos, veamos un poco como era la vida en nuestro país antes que llegara el caballo de Atila, a destruir todo a su paso..

Click en cada imágen para ampliar:

crees que falta una foto? si la tienes puedes enviarla a nuestro correo notiacual.com @ gmail.com

