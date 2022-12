¿Cuándo van a pagar el Tercer mes de Aguinaldos el IVSS en Venezuela?

CARACAS, VENEZUELA.- Los ciudadanos venezolanos pensionados y jubilados que cobran por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales han estado atentos mes a mes durante todo el año esperando por cobrar el tradicional aguinaldo, que consiste en el pago de tres veces el pago correspondiente a la mensualidad que cobran desde la última vez que le ha sido ajustada la pensión, por lo que en el mes de diciembre de cada año debería cobrar cuatro veces el monto. Tres meses de aguinaldos más un mes de mensualidad corriente, para la fecha el monto

Información en Desarrollo.