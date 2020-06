Cuántas pelotas se usan en un juego de béisbol de las Grandes Ligas?.. Todo depende de las circunstancias del juego, pero al hablar de promedios las Grandes Ligas ha calculado que una bola dura aproximadamente siete pitcheos y tomando en cuenta que un pitcher abridor lanza 100 pelotas por compromiso y hay dos en cada cotejo se estima que por cada 200 pitcheos se pueden utilizar un estimado de 28.5 pelotas.

