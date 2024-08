¿Cuánto afecta el ruido ambiental a nuestra salud? La OMS actualiza los métodos para evaluar los riesgos para la salud

Un nuevo estudio coordinado por la OMS ha derivado 82 parámetros nuevos y actualizados para evaluar mejor los riesgos para la salud del ruido ambiental. Estos llamados “pesos de discapacidad” representan la gravedad de la pérdida de salud asociada con el ruido ambiental, incluidos los resultados de salud cardiovascular y mental, así como las molestias y los trastornos del sueño. Los métodos y resultados del estudio son un recurso para las autoridades nacionales y locales responsables de la planificación de acciones contra el ruido, las instituciones académicas y otros involucrados en la estimación de la carga de enfermedad causada por el ruido ambiental.

Pesos nuevos y actualizados basados ​​en los aportes del público en general

El informe “Pesos de discapacidad para estados de salud relacionados con el ruido en la Región Europea de la OMS” presenta la metodología y los resultados del estudio: 82 pesos nuevos y actualizados basados ​​en juicios de miembros del público.

Utilizando un enfoque metodológico recomendado, todos los pesos se basan en las percepciones de los miembros del público como personas potencialmente afectadas por diferentes resultados de salud relacionados con el ruido, en lugar de en las aportaciones de expertos médicos, cuyos juicios podrían estar sesgados por consideraciones clínicas, como sucedía en el pasado. Se actualizaron muchos pesos, relacionados con una variedad de resultados de salud cardiovascular y mental que se han asociado con el ruido, como el accidente cerebrovascular, la depresión, la demencia y el deterioro cognitivo, y algunos se mejoraron, incluidos aquellos que anteriormente dependían únicamente de las aportaciones de expertos médicos.

Además, el informe incluye nuevos pesos para las molestias y las alteraciones del sueño, y para diferentes niveles de gravedad (por ejemplo, molestias moderadas y graves). Estos pesos se derivan empíricamente utilizando métodos robustos por primera vez.

El ruido ambiental en el contexto europeo

El ruido ambiental se refiere al ruido procedente de diversas formas de tráfico o de la industria y a la música amplificada en el marco de las actividades de ocio. No incluye la contaminación acústica en los lugares de trabajo. El ruido ambiental es uno de los principales riesgos ambientales para la salud física y mental y el bienestar, y contribuye significativamente a la carga de morbilidad en la Región Europea de la OMS. Las principales fuentes de ruido ambiental son el transporte (aviones, trenes y vehículos de motor), la industria, las turbinas eólicas y las actividades de ocio. Las estimaciones para la Unión Europea indican que aproximadamente 1 de cada 5 personas, o 100 millones de ciudadanos, están expuestas a niveles insalubres de ruido del tráfico rodado.

La Declaración de la Séptima Conferencia Ministerial sobre Medio Ambiente y Salud y la hoja de ruta que la acompaña reconocen la importancia de cuantificar los efectos de la contaminación ambiental, incluido el ruido ambiental, sobre la salud a la hora de formular políticas eficaces, y esbozan una estrategia integral para proteger y mejorar la salud. Esta estrategia comprende la elaboración y aplicación de medidas para reducir la exposición al ruido ambiental y promueve el uso de las “Directrices sobre ruido ambiental para la Región Europea” de la OMS para acelerar los avances.

El nuevo conjunto de ponderaciones de discapacidad constituye un recurso valioso para futuras evaluaciones de los riesgos para la salud del ruido ambiental en la Región Europea, así como en contextos más amplios. Estas ponderaciones permiten realizar evaluaciones más precisas del impacto del ruido ambiental en la salud, lo que respalda la implementación de las directrices sobre ruido ambiental para la Región mediante el desarrollo de políticas e intervenciones informadas para mitigar los riesgos.

FUENTE.OMS

