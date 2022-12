Especial de NotiActual: ¿Cuanto cuesta comer en Venezuela? Parte I, El Pan

Especial de NotiActual: ¿Cuanto cuesta comer realmente en Venezuela? Parte I, El Pan

Por años hemos estado viendo como encuestadores de oficio a modo propio o contratado lanzan resultados de encuesta sobre el costo de la vida en Venezuela, en NotiActual.com nos hemos dado a la tarea de constatar esta situación en el sitio y hemos decidido realizar un ciclo de publicaciones sobre los precios de los productos y servicios en Venezuela para compararlos con el sueldo real del venezolano y tener así una perspectiva más cercana a la realidad del ciudadano venezolano de a pie.

Empezamos por la que los encuestadores consideran que es la ciudad más cara de Venezuela en la actualidad, Maracaibo.

Fuimos a un supermercado de los más visitados y compramos pan como una semana para una familia de cuatro personas, veamos el resultado.

Elegimos 3 paquetes de canillas, cada paquete trae tres canillas.

Un paquete de pan.

Un paquete de pan integral para la persona de la familia que debe comer fibra.

En resultado de nuestra compra fue BS. 40.74 lo que equivale a $usd 3,77 dólares al cambio oficial al momento de escribir este contenido, es importante tener en cuenta en este punto que la compra fue realizada dos días antes y que el valor del dolar aumento un poco.

De esto podemos inferir que una familia podría gastar alrededor de $USD 15,08 al mes en Pan.