¿Cuánto dura la inmunidad que ofrecen las vacunas contra el COVID-19?.

A medida que avanza la pandemia entre las preocupaciones más grandes es el tiempo que puede durar la inmunidad que aportan las vacunas existentes ante el covid-19.

Qué tan inmunes nos volvemos después de pasar el coronavirus o vacunarnos es una de las cuestiones que más nos hemos preguntado en los últimos meses.

Un año después del inicio de la pandemia, ya han salido a la luz los primeros estudios sobre la inmunidad a medio-largo plazo. De acuerdo al Instituto de Inmunología La Jolla, en California, varias de las respuestas inmunológicas tras superar la infección por coronavirus permanecieron activas durante al menos unos seis meses. Es similar al tiempo que maneja Salud Pública de Inglaterra, que indica que la mayoría de pacientes que tuvieron covid quedan protegidos por al menos cinco meses. Teniendo en cuenta que tampoco ha pasado mucho más tiempo desde las primeras infecciones, varios científicos confían en que la inmunidad dure más, incluso años. Por supuesto, no se trata de una regla universal. Cada paciente puede desarrollar más o menos protección y de eso dependerá la posibilidad de reinfectarse o no. Algo parecido sucede con las vacunas. «Es difícil de decir cuánto puede durar la inmunidad porque apenas hemos empezado a vacunar y podría variar según el paciente y el tipo de vacuna, pero quizás entre 6 y 12 meses», dijo a los medios el doctor Julian Tang, virólogo de la Universidad de Leicester, en Reino Unido. Otras opiniones. El doctor Andrew Badley, profesor de medicina molecular de la Clínica Mayo en Estados Unidos, es más optimista: «Confío en que los efectos de la vacunación y la inmunidad puedan persistir varios años». «También será importante analizar con detalle los casos de infectados con las nuevas variantes, que no estaban extendidos en los primeros análisis, y observar cómo responden los pacientes tras la vacuna», agrega Badley. En conclusión los especialistas no se ponen de acuerdo, simplemente porque estas vacunas son tan nuevas cómo el virus para el cuál están diseñadas, las enfermedades tradicionales cómo la fiebre amarilla o la polio sabemos cuanto dura la inmunidad porque son décadas de estudio en varias generaciones. NDP

¿Cuánto dura la inmunidad que ofrecen las vacunas contra el COVID-19? was last modified: by

Temas relacionados:

En : Salud y Vida Sana