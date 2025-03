¿Cuánto duran en promedio las bujías según la marca y el tipo?

¿Cuánto duran en promedio de las bujías según la marca y el tipo?

La duración de las bujías varía significativamente dependiendo del material, la calidad de fabricación y el tipo de motor en el que se utilicen. A continuación, te detallo la duración promedio de las bujías de las principales marcas y tipos:

1. Bujías de cobre

Duración promedio: Entre 10,000 y 20,000 kilómetros .

Entre . Marcas destacadas: NGK, Bosch.

NGK, Bosch. Características: Son económicas y tienen buena conductividad, pero su vida útil es más corta debido al desgaste rápido del electrodo.

2. Bujías de platino

Duración promedio: Hasta 80,000 kilómetros .

Hasta . Marcas destacadas: NGK, Champion, Bosch.

NGK, Champion, Bosch. Características: Ofrecen mayor durabilidad que las de cobre gracias al electrodo de platino, que resiste mejor el desgaste.

3. Bujías de iridio

Duración promedio: Entre 60,000 y 80,000 kilómetros , aunque las más modernas pueden alcanzar hasta 160,000 kilómetros .

Entre , aunque las más modernas pueden alcanzar hasta . Marcas destacadas: NGK Iridium, Denso Iridium.

NGK Iridium, Denso Iridium. Características: Son las más duraderas y eficientes, ideales para motores de alto rendimiento o vehículos que requieren intervalos largos entre cambios.

4. Bujías Bosch Super

Duración promedio: Entre 15,000 y 20,000 kilómetros , dependiendo del modelo y las condiciones de uso.

Entre , dependiendo del modelo y las condiciones de uso. Características: Bosch ofrece bujías confiables, pero su duración puede variar según el tipo de material (cobre, platino o iridio).

5. Recomendaciones generales

Intervalos estándar: En general, las bujías deben cambiarse cada 40,000 a 80,000 kilómetros o cada 2 a 4 años, dependiendo del tipo y las especificaciones del fabricante.

En general, las bujías deben cambiarse cada o cada 2 a 4 años, dependiendo del tipo y las especificaciones del fabricante. Consulta el manual: Siempre es recomendable seguir las instrucciones del manual del propietario para conocer los intervalos específicos de cambio según la marca y el modelo de tu vehículo.

Conclusión

Bujías de cobre: 10,000-20,000 km (NGK, Bosch).

10,000-20,000 km (NGK, Bosch). Bujías de platino: Hasta 80,000 km (NGK, Champion, Bosch).

Hasta 80,000 km (NGK, Champion, Bosch). Bujías de iridio: 60,000-160,000 km (NGK Iridium, Denso Iridium).

60,000-160,000 km (NGK Iridium, Denso Iridium). Bosch Super: 15,000-20,000 km.

La elección de la bujía adecuada dependerá del tipo de motor, el uso que le des a tu vehículo y tus necesidades de rendimiento. ¡Recuerda siempre verificar las especificaciones del fabricante para garantizar el mejor desempeño!

