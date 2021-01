Cuatro migrantes venezolanos mueren en accidente de tránsito en Bolivia

Cuatro venezolanos fallecieron y otros 12 resultaron heridos en un accidente ocurrido este lunes 18 de enero en una carretera en el occidente de Bolivia, cerca de la frontera con Chile.

El suceso ocurrió en horas de la mañana en la región andina de Oruro, a un kilómetro de la localidad fronteriza de Pisiga, cuando un vehículo tipo minibús en el que viajaban varios ciudadanos venezolanos chocó contra un camión que estaba estacionado en la carretera, según el informe de la Unidad de Tránsito orureña.

Las víctimas fallecidas son tres mujeres de 26, 28 y 45 años y un hombre que aún no es identificado, explicó a los medios el teniente Evans Guzmán, técnico investigador de Accidentes de Tránsito de Oruro.

Otros 12 venezolanos también resultaron heridos, y de ellos seis fueron llevados a la posta de salud de Pisiga y otros seis al Hospital General de Oruro, precisó Guzmán.

Entre los heridos hay tres menores de tres, siete y 15 años, detalla el reporte de la Dirección Departamental de Tránsito orureña.

Los venezolanos abordaron el minibús en la ciudad de Oruro, capital de la región homónima, y se dirigían a Chile, según información brindada por el conductor del minibús a la Policía, señaló Guzmán.

«El conductor del minibús indica que no habría observado este vehículo de alto tonelaje» y no tuvo tiempo de reaccionar para frenar, sostuvo Guzmán, quien agregó que el suceso está bajo investigación.

