Cuidado! Lea los factores que pueden provocar un infarto

Factores que pueden provocar un infarto.

Un infarto de miocardio, comúnmente conocido como ataque al corazón, ocurre cuando el flujo sanguíneo hacia el corazón se bloquea. Esto priva al músculo cardíaco del oxígeno que necesita, lo que puede causar daño o muerte celular.

Los principales factores que pueden desencadenar un infarto son:

Enfermedad de las arterias coronarias: Esta es la causa más común y se produce por la acumulación de placa (grasas, colesterol y otras sustancias) en las arterias que suministran sangre al corazón. Con el tiempo, estas placas pueden romperse y formar coágulos que bloquean el flujo sanguíneo.

Hipertensión arterial: La presión arterial alta daña las arterias y aumenta el riesgo de formación de coágulos.

Colesterol alto: Los niveles elevados de colesterol contribuyen a la formación de placa en las arterias.

Tabaquismo: El humo del cigarrillo daña el revestimiento de las arterias y aumenta la probabilidad de formación de coágulos.

Diabetes: La diabetes puede dañar los vasos sanguíneos y aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas.

Obesidad: El exceso de peso está relacionado con la hipertensión, el colesterol alto y la diabetes, todos factores de riesgo para el infarto.

Sedentarismo: La falta de actividad física aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas.

Edad: El riesgo de infarto aumenta con la edad.

Antecedentes familiares: Tener familiares cercanos con antecedentes de enfermedades cardíacas aumenta el riesgo.

Estrés: El estrés crónico puede contribuir al desarrollo de enfermedades cardíacas.

Ciertas condiciones médicas: Algunas afecciones, como la fibrilación auricular y las enfermedades inflamatorias, pueden aumentar el riesgo.

Otros factores de riesgo menos comunes incluyen:

Consumo excesivo de alcohol:

Uso de drogas ilegales:

Ciertas infecciones:

Es importante destacar que muchos de estos factores de riesgo son modificables. Adoptar un estilo de vida saludable, que incluya una dieta equilibrada, ejercicio regular, control del peso, no fumar y mantener la presión arterial y el colesterol bajo control, puede reducir significativamente el riesgo de sufrir un infarto.

