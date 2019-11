En esos órganos finaliza la digestión y se desarrolla el sistema inmunitario

CUIDAR LOS INTESTINOS ES FUNDAMENTAL PARA ESTAR SANOS

El neurogastroenterólogo César Louis recomienda ingerir fibra natural, suficiente líquido y verificar la normalidad del hábito evacuatorio

El cuidado de la salud intestinal es fundamental para mantenerse sano, ya que en los intestinos es donde finaliza la digestión de los alimentos, se asimilan y absorben los nutrientes que el cuerpo necesita para desarrollar el sistema inmunitario, además de ser la segunda concentración de neuronas más importante después del cerebro.

Existen diversas maneras de cuidar estos órganos, como: comer de forma sana y balanceada a las horas previstas, tomar suficiente líquido a lo largo del día y hacer ejercicio físico, informó el doctor César Louis, neurogastroenterólogo del Hospital de Clínicas Caracas.

El especialista recomendó ingerir fibra natural como granola y casabe, así como verificar la normalidad en el hábito evacuatorio, teniendo en cuenta que lo normal es evacuar hasta 3 veces al día o 3 por semana, y lo ideal hacerlo en la mañana.

“El problema es que la mayoría de la gente está educada para no ir al baño. En la mañana la persona debe sentarse a evacuar durante 5 a10 minutos aun sin tener ganas, sobre todo si sufre de estreñimiento porque hay un reflejo natural para hacerlo en ese momento del día”, precisó el médico.

Con respecto a las enfermedades asociadas a los intestinos, indicó que son de dos tipos: “las orgánicas o estructurales como los tumores, y las funcionales que representan 80% del total. Entre ellas está, por ejemplo, el síndrome del intestino irritable, cuyos síntomas incluyen dolor abdominal, diarrea, estreñimiento y distensión abdominal”.

Para las personas con problemas de este tipo son recomendables las dietas restrictivas que eviten los alimentos que ocasionan esos problemas, como los lácteos en caso de intolerancia a la lactosa, o que estimulen la función intestinal.

Por ejemplo, si se tiene estreñimiento se debe agregar más fibra a la dieta mediante el consumo de vegetales verdes y granos, y evitar ese tipo de alimentos en caso de presentar diarrea.

Fármacos que ayudan

Louis explicó que la dieta se puede acompañar con tratamiento para los dolores, dependiendo de la afección. Uno de los fármacos que se usan son los procinéticos que ayudan a transportar el bolo alimenticio por el tubo digestivo para que siga su camino.

Entre ellos, mencionó el Bromuro de Pinaverio que calma el dolor, regulariza la movilidad del colon y permite la evacuación. Por lo general, la dosis indicada es de 100 miligramos (mg) dos veces al día, al levantarse y al acostarse por un mes, y posteriormente a demanda. Si es de 50 mg debe tomarse 15 minutos antes de la comida.

En el caso de las personas con Síndrome de Intestino Irritable, este medicamento les ayuda a mejorar la consistencia de las heces, alivia los síntomas y hace que las crisis sean cortas, menos intensas y espaciadas.

