¿Cumbre climática COP27 logrará lo que las anteriores no pudieron?

La Tierra un planeta de más de 4500 millones de años destruido climáticamente en menos de 130 años, todavía hay esperanza que la #COP27 resuelva lo que anteriores cumbres no lograron..

La Edad del Planeta Tierra

Los científicos han podido reconstruir información detallada sobre el pasado de la Tierra. Según estos estudios el material más antiguo del sistema solar se formó hace 4567,2 ± 0,6 millones de años,28​ y en torno a unos 4550 millones de años atrás (con una incertidumbre del 1 %)18​ se habían formado ya la Tierra y los otros planetas del sistema solar a partir de la nebulosa solar, una masa en forma de disco compuesta del polvo y gas remanente de la formación del Sol. Este proceso de formación de la Tierra a través de la acreción tuvo lugar mayoritariamente en un plazo de 10-20 millones de años.

La capa exterior del planeta, inicialmente fundida, se enfrió hasta formar una corteza sólida cuando el agua comenzó a acumularse en la atmósfera. La Luna se formó poco antes, hace unos 4530 millones de años.

El Efecto de invernadero.. ¿Bueno o Malo?

El efecto invernadero es un proceso en el que la radiación térmica emitida por la superficie planetaria es absorbida por los gases de efecto invernadero (GEI) atmosféricos y es irradiada en todas las direcciones. Dado que parte de esta radiación es devuelta hacia la superficie terrestre y la atmósfera inferior, ello resulta en un incremento de la temperatura superficial media respecto a lo que habría en ausencia de los GEI.

De forma natural este efecto es beneficioso para el planeta tierra pero cuando se ve aumentado por la contaminación humana se convierte en extremadamente dañino.

La Contaminación atmosférica

La contaminación atmosférica es la presencia en el aire de materias o formas de energía que implican riesgo, daño o molestia grave para las personas y seres de la naturaleza popular,​ así como que puedan atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o producir olores desagradables y enfermedades.

En Noviembre de 2022 se reúnen en Egipto los representantes de los países del mundo en un evento llamado la COP27 donde se tratarán el problema ambiental referido en este artículo y sus posibles soluciones, para evitar seguir calentando el planeta tierra.

