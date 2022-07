¿Cómo curar aftas y llagas en la boca?

Las causas por las que pueden aparecer las heridas en la boca son variadas, pero las soluciones son similares. Te contamos cómo aliviarlas y cómo puedes evitar su aparición en un futuro.

CARACAS, VENEZUELA.- Pueden ser muy pequeñas y a la vez muy incómodas. Duelen, molestan, y están en un lugar bastante húmedo como para curarse de un día para el otro. Es por ello que necesitas encontrar un buen remedio casero para eliminar las curas o las llagas lo más rápido posible.

¿Por qué aparecen las llagas en la boca?

Si bien son heridas que aparecen con mucha frecuencia, lo cierto es que no se sabe con precisión por qué aparecen. Los expertos aún no han podido determinar con exactitud por qué estas pequeñas úlceras aparecen en la boca, lo que si se sabe es que afectan al 20% de la población. Causan dolor e incomodidad tanto para hablar como para comer.

Pueden ser de dos tipos: simples o complejas. Las primeras aparecen algunas veces al año y duran una semana aproximadamente, en personas entre los 10 y los 20 años de edad. Las complejas son menos frecuentes y las sufren aquellas que ya han sufrido algún tipo de úlceras bucales antes.

Las llagas en la boca salen por causas diversas. Algunos factores que las desencadenan son el estrés, la ingesta de alimentos ácidos o cítricos, las lesiones por alguna comida o utensilio, un sistema inmunológico que se encuentra debilitado, un problema nutricional o una enfermedad gastrointestinal. Los objetos afilados y la ortodoncia también pueden ocasionar llagas.

Hay que prestar atención a las aftas y a los herpes, que pueden ser iguales en cuanto a su apariencia, pero no en relación a la enfermedad. El herpes labial está causado por un virus simple y es contagioso; las aftas no. El primero puede aparecer en otros sitios del rostro, como los labios, la nariz y debajo de la barbilla.

Para saber si tienes una úlcera bucal los síntomas son: ardor, sensación de hormigueo doloroso, llagas redondas blancas o grises con enrojecimientos en los bordes. También fiebre, inflamación de ganglios linfáticos, etc.

Lo bueno de las aftas bucales es que desaparecen, casi siempre, por si solas. El dolor puede ser muy molesto, pero lo importante es no posar la lengua ni los dientes en el lugar, por más de que sea una “tentación”. De siete a diez días serán un mal recuerdo.

Remedios naturales para curar las llagas y aftas

Sal: es uno de los antisépticos más baratos y efectivos que existen. Es un gran aliado para curar las llagas naturalmente. Sólo tienes que mezclar una cucharadita de sal en un vaso de agua tibia y enjuagar con ello la boca, haciendo énfasis en la zona donde tienes la llaga. Escupe el agua y repite ese proceso al menos tres veces al día. De a poco irá disminuyendo el dolor y la molestia. Otras personas optan por tomar un grano de sal gruesa y frotarlo en la llaga. El problema de ello es que genera más dolor e irritación, por ello no está recomendado.

Bicarbonato de sodio: funciona igual que la sal, como un antiséptico eficaz en estos casos. Mezcla con medio vaso de agua y enjuaga la boca, haciendo “buches” sin tragar el líquido. También puedes formar una pasta con un poco de agua y aplicar en la llaga, dejando unos instantes que haga su efecto. Luego enjuaga con agua fría sin frotar.

Agua oxigenada: otro remedio infalible para las llagas en la boca. Toma un algodón o un hisopo y sumérgelo en agua oxigenada. Aplica directamente sobre la lesión tres veces al día. Calmará las molestias y te ayudará a prevenir las posibles infecciones.

Enjuague bucal: es un remedio no tan “natural” pero que puede servirte bastante para calmar las molestias en la boca, un alivio inmediato que controlará la formación de las bacterias. Pero no coloques demasiado enjuague, sobre todo si es muy fuerte, porque es probable que te arda.

Hielo: la propiedad de un cubo de hielo es curar las llagas de a poco y a su vez, reducir la inflamación y calmar el dolor. Actúa como un sedante. Coloca un cubito las veces que consideres necesario por día.

Yogur : gracias al ácido de la leche y las bacterias que contiene, te ayudará a cambiar la composición del pH de la boca y controlando la formación de nuevas bacterias. Come un yogur a diario especialmente si sufres de llagas o aftas frecuentemente. Puedes aplicar directamente en la llaga o con un hisopo.

: gracias al ácido de la leche y las bacterias que contiene, te ayudará a cambiar la composición del pH de la boca y controlando la formación de nuevas bacterias. Come un yogur a diario especialmente si sufres de llagas o aftas frecuentemente. Puedes aplicar directamente en la llaga o con un hisopo. Leche de magnesia: tiene un efecto similar al del yogur. Usa tres veces al día para que cambie el pH de la boca y le hará “frente” a las bacterias que suelen causar las úlceras.

Consejos para evitar la formación de llagas y aftas

La deficiencia de minerales o vitaminas causan úlceras bucales. Por lo que es mejor que en tu dieta los incluyas. Otras condiciones que también pueden producir las llagas incluyendo la anemia por deficiencia de hierro, ácido fólico, celiaquía, enfermedad de Crohn, etc. Así que no dudes en añadir en tu plan alimentario alimentos que lo contengan, como las verduras de hoja verde, los cereales integrales, la leche, entre otros.

Ten cuidado cuando te cepillas los dientes porque eso puede generar heridas similares a las llagas, o irritaciones. Lo mismo cuando comes algún alimento con “punta” como ser galletas, panes, tostadas, etc. Evita los alimentos ácidos o picantes, la goma de mascar y no olvides de usar hilo dental después de cada comida para mantener siempre la boca limpia y saludable.