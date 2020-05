En Alemania: La empresa CureVac realizó con éxito pruebas preclínicas de su vacuna contra el COVID-19

La empresa CureVac realizó pruebas preclínicas de su vacuna contra el COVID-19 hace poco en Alemania. La empresa biotecnológica alemana CureVac ha anunciado que su proyecto de vacuna contra el nuevo coronavirus ha producido una respuesta inmune en animales tratados con una dosis pequeña del fármaco.

De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, «La vacuna candidata tiene el potencial de inducir una fuerte respuesta inmunológica para neutralizar el SARS-CoV-2″.

Próximos Pasos

Ahora los investigadores planean realizar pruebas clínicas en voluntarios humanos sanos en junio.

La vacuna polémica

La vacuna en desarrollo fue objeto de polémica en Alemania en marzo pasado luego que se reportara de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, había ofrecido comprarla con derechos exclusivos por 1.000 millones de dólares.

