Curiosidades de Gante en Bélgica que te sorprenderán

Gante, conocida como la «Perla de Flandes», es una ciudad medieval llena de historia, cultura y belleza. Con sus canales pintorescos, sus calles adoquinadas y sus imponentes edificios, Gante es un destino turístico popular que ofrece algo para todos.

Aquí te presento 5 curiosidades sobre Gante que te sorprenderán:

La ciudad donde nació Carlos V: El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de España, Carlos V, nació en Gante en 1500. Su casa natal se conserva como museo y está abierta al público. Cuna del polígono: El matemático Jan van Eyck, conocido por ser el inventor del polígono regular, residió en Gante durante gran parte de su vida. Ciudad de estudiantes: Gante tiene una población estudiantil vibrante de más de 35.000 estudiantes. Esto le da a la ciudad una atmósfera joven y animada. Capital mundial del chocolate: Gante es conocida por su chocolate, y hay muchas tiendas y chocolaterías donde puedes probar este delicioso manjar. Hogar de un cañón gigante: El cañón Dulle Griet es un cañón medieval de hierro forjado que pesa 12 toneladas. Se encuentra en la plaza Grootkanonplein y es una de las atracciones turísticas más populares de Gante.

Gante es conocida como una de las ciudades más amigables con las bicicletas del mundo. De hecho, hay más bicicletas que personas en la ciudad.

Aquí hay algunas razones por las que la bicicleta es tan popular en Gante:

Infraestructura ciclista: La ciudad cuenta con una extensa red de carriles bici seguros y bien señalizados.

Cultura ciclista: La bicicleta es vista como una forma de transporte práctica, saludable y ecológica por los lugareños.

Planificación urbana: La ciudad está diseñada para ser compacta y peatonal, lo que facilita desplazarse en bicicleta.

Políticas favorables a la bicicleta: El gobierno local ha implementado una serie de políticas que promueven el uso de la bicicleta, como aparcamientos gratuitos y zonas de tráfico limitado para automóviles.

Como resultado de estos factores, Gante es un lugar ideal para explorar en bicicleta. Puedes alquilar una bicicleta en muchas partes de la ciudad, o incluso traer la tuya propia.

Aquí hay algunos consejos para andar en bicicleta en Gante:

Respeta las reglas de la circulación: Obedece las señales de tráfico y cede el paso a los peatones.

Ten cuidado con los tranvías: Los tranvías tienen prioridad en las calles.

Usa el sentido común: Sé consciente de tu entorno y conduce de manera defensiva.

Disfruta del viaje: ¡Andar en bicicleta es una excelente manera de ver la ciudad y hacer ejercicio!

Estas son solo algunas de las muchas curiosidades que hacen de Gante una ciudad tan especial. Si tienes la oportunidad de visitarla, no te pierdas la oportunidad de explorar sus calles y descubrir sus tesoros ocultos.

