Cursos Online vs. Cursos Tradicionales: pros y contras en 2022

Asistir a la universidad ya no es una calle de una sola vía. Anteriormente, solo podías adaptarte a un horario dado por tus compañeros; sin embargo, ahora es el momento de crear tu propio calendario de conferencias.

En las últimas dos décadas, la educación en línea ha ganado popularidad. De hecho, desde 2002, la cantidad de estudiantes que toman cursos de capacitación de ventas online ha aumentado cada año, a un ritmo más rápido que la inscripción en la educación superior.

Todos tienen diferentes experiencias con los cursos online y los cursos tradicionales, y cuando se trata de completar un título, todos tendrán sus propias preferencias. Ambos métodos tienen ventajas y desventajas, y ambos son muy valorados.

Entonces, echemos un vistazo más de cerca al aprendizaje en línea versus el aprendizaje tradicional, así como a los beneficios de ambos enfoques educativos. Después de eso, puede elegir cuál elegir para ayudarlo a avanzar en su carrera.

¿Qué es el aprendizaje en línea?

El término «aprendizaje en línea» se refiere a la educación que tiene lugar en Internet. A menudo conocido como «eLearning» o «aprendizaje a distancia», es una palabra general para cualquier aprendizaje que se lleva a cabo a distancia en lugar de en un salón de clases tradicional.

En los últimos tiempos, el aprendizaje en línea es una realidad que poco a poco se está abriendo paso en la educación formal, no solo para las personas que están en casa, sino también se volvieron relevantes para los cursos de capacitación de ventas online.

Este concepto educativo es especialmente atractivo para aquellos que no pueden asistir a una universidad o escuela física. El aprendizaje en línea trasciende las fronteras nacionales y está disponible para estudiantes dispersos que desean acceder a una mayor variedad de programas en línea.

¿Cómo funcionan los cursos en línea?

A menudo es confuso cómo las escuelas usan el aprendizaje en línea, especialmente después del brote de COVID-19. Si está en esa posición, aquí hay una descripción detallada de cómo funciona realmente.

Como reemplazo de las aulas, las universidades ahora utilizan LMS (Sistemas de gestión de aprendizaje) como Moodle, Blackboard o software similar. Este sistema permite a los profesores y estudiantes intercambiar información fácilmente.

Los estudiantes pueden acceder materiales didácticos en su tiempo libre o incluso asistir a conferencias o conferencias organizadas como resultado de este arreglo. Al mismo tiempo, las tareas se envían en línea, los comentarios se mantienen en un modo de foro y los instructores se envían rápidamente por correo electrónico.

Este excelente estilo de aprendizaje viene con los beneficios adicionales de facilidad, flexibilidad y accesibilidad. Los estudiantes pueden enviar tareas del curso a través del LMS, participar en una discusión o enviar tareas adicionales en lugar de realizar pruebas.

Los estudiantes tienen una gran oportunidad porque las lecciones pueden realizarse por su cuenta, sin tener que salir de casa o moverse debido al clima, la nieve o el sol. Finalmente, al usar este LMS, los educadores pueden brindar retroalimentación a los estudiantes a través de comentarios o correos electrónicos.

¿Qué es el aprendizaje tradicional?

El aprendizaje tradicional ocurre principalmente en un salón de clases, y el flujo de información y conocimiento es moderado y regulado por un instructor.

Luego, el capacitador quiere que los estudiantes apliquen lo que aprendieron en el trabajo realizando actividades hechas en casa. La tecnología se utiliza cada vez más en el aula en estos días.

En un ambiente tradicional, los estudiantes interactúan cara a cara y participan en una variedad de proyectos prácticos. Los estudiantes asisten a dos o tres clases a la semana, dependiendo del horario, ya sea durante el día o por la noche.

Si bien el aprendizaje a distancia es más adecuado para colegios, universidades o empresas, esto no significa que pueda reemplazar el aprendizaje tradicional en todas las situaciones o que sea más exitoso.

Las primeras investigaciones hechas por Daymond y Blau (2008) y Yerby y Floyd (2013), por ejemplo, encontraron que los estudiantes en línea se desempeñaron tan bien como los estudiantes tradicionales, pero no mejoraron.

Los estudiantes de educación tradicional deben asistir a clases en persona y en el campus. Está dirigido a aquellos que quieren experimentar lo que significa ser estudiante en una universidad auténtica.

Mientras tanto, en el campus, los consejeros y profesores pueden brindar apoyo y orientación adicionales. La instrucción práctica durante el tiempo de clase es posible en el entorno típico de un salón de clases (p. ej., en un laboratorio).

¿Los cursos en línea son mejores que los impartidos en aulas tradicionales?

Dar una respuesta específica a esto puede parecer difícil porque tanto los cursos en línea como los tradicionales son únicos a su manera.

Por ejemplo, la capacitación empresarial cara a cara les permite a los instructores ver si los empleados entendieron el tema. Además, en una instancia más para reforzar los lazos entre compañeros.

Las configuraciones clásicas tradicionales claramente tienen muchas ventajas, pero las cosas han cambiado. Los estudiantes e instructores pueden tener trabajos de medio tiempo, responsabilidades familiares y otras limitaciones de tiempo, lo que hace que los entornos educativos típicos sean difíciles, si no imposibles, para muchos estudiantes en medio de una pandemia mundial.

Debido a la epidemia de COVID-19, la educación ha cambiado considerablemente en los últimos meses, siendo especialmente notable el crecimiento del e-learning. Las escuelas fueron cerradas en todo el mundo. Esto ha dado lugar a que más de 1200 millones de jóvenes no vayan a la escuela en todo el mundo.

Esto ha llevado a todas las escuelas y facultades a cambiar su estilo de aprendizaje en línea en todo momento y educar de forma remota y a través de plataformas digitales durante la epidemia. Los cambios provocados por el coronavirus pueden ser permanentes.

Esto ha frustrado una parte muy buena del aprendizaje tradicional. Sin embargo, eso no significa que cualquier soporte sea mejor que el otro. Por lo tanto, existen diferencias bastante grandes en torno a ambos métodos de aprendizaje.

Los cursos de capacitación de ventas online pueden ayudar a superar estas barreras al tiempo que brindan una experiencia educativa útil y agradable, y resultan beneficiosos también para las empresas.