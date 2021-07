“Customiza tu casa” trae a Colombia nuevos consejos para decorar rincones especiales del hogar

Laura Martínez del Pozo vuelve a la pantalla de Más Chic para transformar todo lo que caiga en sus manos, en la nueva temporada de “Customiza tu casa” donde enseña a darle un toque colorido, creativo y diferente al hogar.

Bogotá, junio 2021 – La española Laura Martínez del Pozo vuelve a Colombia por la pantalla de Más Chic inspirada por los mejores artesanos para decorar rincones muy especiales del hogar en la cuarta temporada de “Customiza tu casa” que emite episodios de estreno de lunes a viernes a las 5:00 pm.

A lo largo de estos 22 episodios estreno, Laura enseña cómo dar un toque de color, creativo y diferente a espacios especiales de la casa con: estampados vegetales a base de flores reales, delicados joyeros para adornar y organizar, diferentes tipos de enmarcados para poner mapas y calendarios creativos, bordados únicos para hacer costureros, el arte de renovar la mantelería de la cocina a través de tintes naturales, entre otras técnicas.

Fundadora de peSeta, una marca de productos textiles hechos con alegría y respeto. Laura Martinez del Pozo también colabora de manera continua con firmas de moda como Marc Jacobs en Nueva York o el festival de cine Berlinale (Berlín) entre otros clientes.

El canal de televisión Más Chic puede verse en Colombia por: Claro (SD 406; HD 1406), Directv (230), Movistar (379) y Tigo/Une (61). Más Chic es la señal que toda mujer quiere ver en esos pocos momentos que tiene para ella misma. Dinámica y actual, la programación del canal ofrece lo último en tendencias de belleza, moda, bienestar y decoración siendo el único canal 100% en español en su género. Más Chic forma parte del portafolio de señales de AMC Networks International – Latin America y se encuentra disponible en diversas plataformas a lo largo de América Latina y el Caribe.

