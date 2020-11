D.R Douglas Ramírez vuelve a deleitar con su música urbana

Douglas José Ramírez Sierra, mejor conocido por su nombre artístico de D.R @douglasramirezs, es un cantautor de origen zuliano, nacido específicamente en Ciudad Ojeda

Desde niño siempre quiso cantar y ser músico, por lo que participó en numerosos festivales de canto en la Costa Oriental y realizó estudios musicales de piano en academias, inspirado siempre por el género musical urbano

Pasó por distintas agrupaciones y géneros musicales, pero es en el reggaeton , donde ha encontrado su lugar como músico

En el año 2006 realiza su lanzamiento como solista, con mucho esfuerzo, produciendo su música, cantando y alegrando a quienes los escuchan. Han compartido escenario con bandas y músicos de la talla de: Sixto rein , Gustavo elis , Oscarcito , dj pana , polaco , sr Speedy , trébol clan Adolescentes, Andy Rivera, entre otros

«Todo lo que hemos logrado, se lo debemos a Dios. Doy gracias por su sabiduría, su inspiración para poder hacer lindas letras que les gusten y se queden en el corazón de todos los que me escuchan», aseguró

*D.R*

afirma que su estilo de es moderno y original, pues no intenta copiar a nadie. Recientemente, D.R, ha sacado a la luz su nueva producción llamada «EL MEJOR», que promete conquistar los corazones de toda Venezuela

De su puño y letra, además de sus propios arreglos musicales, la canción EL MEJOR, del álbum llamado New , prontamente se estará realizando el videoclio musical producido por Eliezer Bravo

Ricardo Ibáñez

Y la empresa audio visual Infinity studio

New trae 9 temas de compositores reconocidos en el mundo del reggaeton y que esperan sean del agrado del público Venezolano y del exterior

En Medellín ,Colombia , hemos tenido varias veces la oportunidad de disfrutar del talento de D.R en distintos conciertos ofrecidos en años pasados en locales nocturnos reconocidos de la ciudad de Medellin.

