D442 neutralizó a dos peligrosos delincuentes y detuvo a cuatro en distintos operativos

Cuatro detenidos, dos abatidos, alrededor de 75 toneladas de material recuperado, así como dos armas de fuego y 300 estantillos de madera decomisados fueron parte de los resultados obtenidos por funcionarios del Destacamento 442 (D442), del Comando de Zona 44 de la Guardia Nacional Bolivariana (CZGNB-44), en los despliegues operativos ejecutados las últimas 48 horas.

Siguiendo con los dispositivos direccionados por el comandante del CZGNB-44, General de Brigada Félix Arnos Rodríguez, los efectivos continúan con el despliegue operativo en la jurisdicción de los Valles del Tuy, donde en las últimas horas han obtenido importantes resultados en materia de seguridad ciudadana.

Entre los procedimientos resaltantes, cuando se encontraban con un dispositivo de búsqueda en el sector Las Hortalizas de Santa Lucía en el municipio Paz Castillos, los funcionarios de la Cuarta Compañía del D442, fueron sorprendidos a disparos por sujetos de la banda “El Pechito”.

Los castrenses al ver que le dispararon, sacaron sus armas, por lo que se inició un enfrentamiento donde dos de los pistoleros resultaron heridos, por lo que fueron trasladados al centro de salud más cercano, donde a pesar del esfuerzo de los médicos, fallecieron. Los dos hombres no portaban identificación por lo que esperan los exámenes forenses para dar con su identidad.

En el lugar de los hechos se decomisaron dos armas de fuego, tipo escopeta, una calibre 12, otra 16, además de cuatro cartuchos percutidos.

Siguiendo con las acciones, en labores de patrullaje en el sector La Aguada de Yare, municipio Simón Bolívar, fueron detenidos tres ciudadanos, a quienes se les decomisaron 50 toneladas de material ferroso, del cual no tenían los permisos que avalaran su legalidad.





Otro ciudadano fue puesto a la orden del Ministerio Público, por presentar requerimiento por el delito de hurto calificado, emanado del Juzgado Tercero de Control Penal del estado Monagas. El procedimiento se logró cuando los centinelas del D442, se encontraban haciendo el chequeo de personas y vehículos, en Nueva Cúa del municipio Rafael Urdaneta. Al momento de su inspección, además le decomisaron un arma blanca, oculta en sus prendas de vestir.

Procedimiento ambiental



Siguiendo con los operativos emanados del General de Brigada Félix Arnos Rodríguez en materia ambiental, los funcionarios de la Cuarta Compañía se encontraban patrullando en la parroquia de Santa Lucía, en el municipio Paz Castillo, donde fueron retenidos 300 estantillos de la especie Cují.

Durante el patrullaje, los uniformados se percataron de que estaban talando los árboles y al solicitar los documentos y permisos, no los tenían, razón por la que paralizaron la tala y citaron al ciudadano para el procedimiento respectivo.

