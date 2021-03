Dailec Hernández, una modelo fitness de talla internacional

Con más de 90 mil seguidores en sus redes sociales, la modelo venezolana, Dailec Hernández, ha logrado convertirse en una destacada influencer fitness, tras compartir tips y rutinas de ejercicios con sus seguidores. Además, ha sido embajadora de numerosas marcas deportivas nacionales e internacionales como GymTopz, Wolfpack, Bossanova Atlética, Guacamaya y suplementos energéticos como Alfa Sports Nutrition.

Hernández, de 30 años, incursionó en el modelaje desde muy joven, alcanzando ser Imagen del carnaval de Trinidad y Tobago durante los años 2013, 2014 y 2015 y reconocida por su participación en videos musicales junto a artistas como Gustavo Elis, Jesús y Yorky, Less y Chris, la banda slovaka Žabí Rauš, Dj Abdey, Milvus Kleinberg y recientemente en el debut solista del artista urbano Chris Baietta.

La modelo profesional, también graduada de Ingeniero en mantenimiento industrial, atribuye su éxito a que no solamente cuenta con un físico y una belleza particular, sino que pudo equilibrar su pasión, su trabajo y su vida personal a través del Modelaje Fitness, y llevarlo a las redes sociales, logrando inspirar a muchas mujeres a seguir su ejemplo contagiándose con su manera de pensar y accionar frente nuevos retos.

Actualmente, se encuentra produciendo contenido para su canal de YouTube, donde presentará retos semanales, rutinas de ejercicios y alimenticias para todos sus seguidores. De manera simultánea construye su portal web para brindar un espacio único a su trayectoria, su imagen y consolidarse como una marca de alta credibilidad dentro del mundo fitness.

