Dakar 2023, Múltiples objetivos entre las 15 formaciones de 4 naciones del Pedregà Team

Múltiples objetivos entre las quince formaciones de cuatro naciones que compiten bajo estructura de Pedregà Team Siete pilotos en motos, uno en quad y otros siete equipos en clásicos del Dakar 2023

El sello auriazul español ha duplicado su presencia en esta edición del rali

Con participantes entre los más jóvenes y los más veteranos de la carrera

El equipo español que capitanea Joan Manuel González Corominas ‘Pedregà’ acudió al Dakar 2022 garantizando la asistencia de 7 formaciones. Este año, confían en la estructura y logística del sello auriazul catalán 8 pilotos al manillar -uno más sólo en logística- y 7 pilotos y 8 copilotos de los vehículos clásicos participantes.

Así, el paraguas de Pedregà Team en el 45º Dakar realizará cobertura a 15 formaciones de 4 naciones y 7 regiones: 7 pilotos de moto (2 de Italia, 1 de Venezuela y originarios de Barcelona,

Madrid, Melilla y Valencia), 1 de quad (Argentina), y 7 equipos en Classic (Venezuela y Andalucía,

Baleares, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana y Melilla). Además, Joan Pedrero, que celebra el decimoquinto aniversario de su primera participación en la prueba, dentro de la categoría Original by

Motul, también confía en la logística de este equipo.

Eso supone que casi la mitad de los españoles participantes en la categoría Classic y casi un cuarto de los motociclistas afrontan la prueba árabe dentro de la estructura del Pedregà Team.

Participantes en moto (7)

Entre los 143 dorsales de motos y quads del 45ª Dakar están los siete que respalda el reconocido equipo de asistencia barcelonés:

Dorsal 51, Rachid Al-lal Lahadil. Quinta participación para el piloto de Melilla Sport Capital, sobre Husqvarna 450 Rally Factory Replica, de la categoría Rally 2, que ya contó con nuestra cobertura en el Dakar 2022, cuando finalizó decimocuarto entre los veteranos de su clase. Fue 17º en Original en 2021.

Dorsal 64, Josep María ‘Pep’ Mas. El polifacético motociclista de Martorell (FAE Pedregà Team 77), abordará su tercera participación (empezó en 2019) a lomos de una Husqvarna 450 Rally Replica en Rally 2. Logró una buena 14ª plaza en marathon en la edición de 2020. Mas fue subcampeón de Europa y de España de enduro y campeón catalán de trial y enduro.

95, Nicolás Alberto Cardona. Experimentado piloto venezolano -de Lara- offroad que acometerá su sexta participación en la prueba -primera fuera de América- que siempre completó, manejando una KTM

450 Rally Replica, de Rally 2. Logró el triunfo sin asistencias en 2014 y ostenta doce medallas (una de oro, diez de plata y una de bronce) en los Seis Días Internacionales de Enduro.

Participantes en moto (7)

124, Tommaso Montanari. Piloto italiano de Terni -hijo del dakariano Mario- que debutará en el Dakar sobre una Husqvarna 450 Rally Factory Replica (Rally 2) del Solarys Racing. Fue campeón de Europa de enduro 2018 y tres veces campeón de Italia de enduro, y de motorally.

125, Iader Giraldi. Compatriota de Tommaso, como él debutará en este Dakar, haciéndolo con una

KTM 450 Rally Factory Replica (Solarys Racing), también en la categoría Rally 2.

132, Javier San José Yétor. El madrileño de Villaviciosa de Odón se incluye en el Pedregá Team para tomar parte en su primer Dakar, encima de una KTM 450 Rally Replica de Rally 2. Lleva cuatro años compitiendo en rally TT, logrando ser séptimo veterano y 38º general en el último Rallye de Marruecos.

133, Rubén Saldaña. Natural de Requena (Valencia) igualmente se estrena en la prueba y con el Pedregà Team. Llevará una KTM 450 Rally Factory Replica de Rally 2. Fue subcampeón de España de rally TT y de enduro, tercer mejor debutante y 22º scratch del último Rallye de Marruecos.

Participante en quad

163, Pablo Copetti. Piloto argentino establecido en Estados Unidos llamado a ser uno de los favoritos para la victoria sobre cuatro ruedas al manillar. Copetti, con el Yamaha Raptor 700 del equipo Del Amo Motorsports by Motul, es candidato, pues le avala haber subido al podio en 2021 y 2017, acumular 7 victorias de etapa (dos en la edición precedente) en sus 10 participaciones anteriores, y haber liderado la carrera de 2022 en las primeras etapas.

Participantes en Classic (7)

Entre los 87 vehículos que van a medirse en esta tercera edición del Dakar para clásicos, se cuentan siete formaciones bajo el sello auriazul catalán:

Dorsal 724, José Vidaña y Sergi Fernández con Mitsubishi L200. El mallorquín Vidaña ya llevó -junto al propio Pedregà- un Toyota Land Cruiser KDJ95 al 16º lugar de Classic y 6º en la categoría H2 en el Dakar 2022. Su copiloto será el polifacético motociclista barcelonés Sergi Fernández, que fue precoz campeón mundial de raids de motos acuáticas. Competirán en la llamada clase media intermedia >97.

Dorsal 752, Daniel Albero y Sonia Ledesma. El valenciano Albero, primer diabético en completar el Dakar, se sube a un Toyota Land Cruiser 90 junto a la palmesana Ledesma, de nuevo bajo el lema ‘Un diabético en el Dakar’ El ‘glucohete’ Daniel afrontará su quinta participación en la prueba, donde fue

100º en Classic en 2022, y 63º en moto en 2021. Sonia actuará como copiloto, después de haber sido campeona de España de regularidad todoterreno en 2019. También irán en clase media intermedia >97.

Participantes en Classic (7)

754, Francisco Javier y Rafael Benavente, son los hermanos de Camargo (Santander) que compartirán una de las joyas del Dakar de los 90, el Nissan Terrano de Recinsa Sport. Francisco Javier se pondrá al volante, en su tercera participación (fue 18º en Classic en 2021), y Rafael controlará desde el asiento de la derecha. Ambos han preparado y desarrollado su 4×4 junto a los alumnos de una escuela de formación profesional de Santander. Participarán entre los vehículos de la clase media moderada 87-96.

777, Javier Burillo y Manuel López S. forman la pareja melillense del Mitsubishi Pajero V6 3500, del equipo JBT Clásicos Racing. Burillo es piloto y debutante en el rali. Es vigente campeón de España de rallye todo terreno en regularidad y bicampeón nacional de regularidad sport, también piloto de ralis clásicos (Montecarlo incluido). Su amigo López será el copiloto de estreno en la clase media intermedia

87-96.

789, Rodrigo y Rogers Ramírez. Hijo y padre venezolanos compartirán habitáculo del Toyota KZJ95. Rodrigo es uno de los ‘juniors’ de esta edición, con 18 años de edad. Es un buen discípulo de Nico Cardona, especialista de motocross, enduro y quad. Su padre Rogers, que ejercerá de copiloto, también se ha prodigado en carreras sobre cuatro ruedas y manillar. Tomarán parte en la clase media moderada

87-96.

805, Josep Nicolás González ‘Niko’ y Amadeo Roigé. El piloto sabadellense ‘Niko’ se sentará frente

al volante de un Toyota KZJ90 a sus 60 años y en su décima participación en el rali. Su copiloto, uno de los más veteranos de este año es el barcelonés Roigé, que debuta en la prueba a sus 69 años. ‘Niko’ ha

competido en camión (2010), SSV (2018) y coche, cuando fue 51º general en 2011. En el Dakar se estrenó como asistencia en 2003. Participarán en la clase media intermedia >97.

907, Pedregà, Rafa Muñoz y Jorge Toral se subirán a la cabina del Mercedes-Benz 1638, que fue 29º de la general, y entre los mejores camiones, en 2022 con Celma, Ribas y el mismo Toral. Joan Manuel González ‘Pedregà’ debuta a los mandos de un camión, aunque esta es su séptima participación. Sabe lo que es ganar el Dakar en la dura categoría de quad, donde logró otro podio y hasta 23 victorias de etapa. El año pasado actuó como copiloto de Vidaña y fue decimosexto en Classic. El debutante jienense Muñoz ejercerá, a sus 18 años (otro de los más jóvenes de esta edición), las labores de copiloto; mientras que el reconocido mecánico alicantino Toral también será el navegante. Este MB es uno de los cuatro camiones con presencia española en la categoría (media baja 87-96).

